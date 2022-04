'Po 32 letih delovne dobe moram prosjačiti, da preživim'

V luči energetske krize, ki se občutno pozna na podražitvah elektrike, goriva in prehrane, se je na Verigo dobrih ljudi začelo obračati vedno več družin v stiski, ker ne zmorejo plačati tekočih položnic ali pa jim na koncu ne ostane dovolj denarja, da pridejo dostojno čez mesec. Med njimi se žal vedno pogosteje najdejo tudi družine, ki so že bile vključene v Verigo dobrih ljudi v preteklosti in so svojo situacijo uspešno rešile, trenutna kriza pa jih je potisnila nazaj na dno. Tudi zato smo želeli preveriti, kako se naše družine spopadajo s trenutno situacijo, saj se med vsemi številkami in statističnimi podatki lahko kaj hitro pozabi, da za njimi stojijo resnični ljudje, na katere imajo podražitve še kako resnične posledice.

Od novembra naprej so imele družine veliko več problemov pri plačevanju položnic, saj so se stroški elektrike za nekatere kar podvojili. V enostarševski družini sta mama Maja in hči med zimo običajno za elektriko odšteli 25 evrov. Ker se je letos ogrevanje občutno podražilo, je mama situacijo reševala tako, da je zapirala ventil na hodniku in ga odprla samo zvečer za kratek čas – toliko, da sta se s hčerko lahko stuširali – potem pa ventil spet zaprla. Kljub temu je pozimi za ogrevanje morala odšteti 50 evrov na mesec.

Čeprav so družine varčne in temeljito premislijo vsak nakup ali strošek, nekateri ne uspejo poplačati vseh stroškov, saj skupni znesek položnic običajno znaša več kot 400 evrov. Ko k temu prištejejo še stroške hrane, najemnine in goriva, jim na koncu ostane zelo malo ali pa celo nič, zato si morajo denar izposoditi od sorodnikov ali pa nekatere položnice pustiti za naslednji mesec v upanju, da ne bo vmes prišel še kakšen nepričakovan strošek. Vladni ukrepi, s katerimi so za tri mesece stroški za elektriko nižji, cene goriva pa ne morejo naraščati v nedogled, so družinam malce olajšali situacijo, velike razlike pa za njih ni, saj so drugi stroški življenja za njih še vedno previsoki.

Tako je mami Maji vse februarske položnice plačala sestra, medtem ko jo položnice za marec še vedno čakajo, ker jih enostavno ni zmožna plačati. "Ker lahko plačam položnice, pa nimam za hrano, ali pa kupim hrano in nimam denarja za položnice, ne gre vse naenkrat, ne gre," nam je v pogovoru priznala Maja. Na žalost je njena situacija bolj pravilo kot izjema, saj se nemalo sogovornikov vsak mesec ukvarja s to dilemo – naj kupijo hrano ali plačajo položnice. Nekatere družine poskrbijo, da imajo najprej poravnane vse redne stroške in najemnino, potem pa tisto malo, kar jim ostane, namenijo za bencin in hrano. Ker so se zneski za položnice močno povišali, mora človek zategniti pasove tam, kjer le lahko, in najlažje to naredi pri hrani, nam zaupa ena družina. Spet druge družine zaradi pomanjkanja sredstev ves čas kolobarijo s plačevanjem položnic, da lažje pridejo skozi mesec.

Toda zaradi sramu in strahu pred ponižanjem je veliko družinam težko priznati svojo stisko in prositi za finančno pomoč. "Vedno hoditi od ustanove do ustanove in skozi nekaj fehtariti in prositi je zelo, zelo nelagodno, ponižujoče. Sploh zame, ker sem delala 32 let, zdaj pa se moraš takole spuščati nizko in iti fehtat', da lahko preživiš," je povedala mama Tanja iz druge družine, ki smo jo poklicali. Februarja se je obrnila na enega od humanitarnih programov, da so ji plačali položnice za 150 evrov. Ko so ji pred šestimi leti odkrili raka, je šla na bolniško, zadnji dve leti pa je invalidsko upokojena. Prvih nekaj let je družina še nekako shajala s pomočjo njenih dolgoletnih prihrankov, nato pa se je finančna situacija hitro poslabšala.