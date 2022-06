Po smrti moža in očeta se je družina znašla v hudi finančni stiski

Kot po navadi sem preteklo sredo v prijetnem sončnem jutru prikolesarila na delovno mesto in imela na začetku s sodelavkami krajši delovni sestanek, na katerem je vsaka izmed nas poročala glavna opažanja preteklih dni in kakšne delovne naloge so načrtovane za današnji dan. Ob pitju kave sem nato iz vlog prebirala opise družin, s katerimi se bom danes srečala. Ob zapisovanju opornih točk in vprašanjih, ki jih imam namen zastaviti družinam, me je zmotilo tiho trkanje na vrata. Odprla sem jih, pred menoj pa je nekoliko prestrašeno stala gospa. Povabila sem jo, da se usede in ji predstavila namen in potek razgovora ter jo spodbudila, da pove svojo zgodbo in zakaj se obrača na nas. Mami na začetku ni bilo lahko spregovoriti o svojih težavah in že v prvih stavkih je povedala, da se prvič obrača nekam za pomoč, saj sta bila z možem pred njegovo smrtjo tista, ki sta pomagala drugim. Pred njegovo nepričakovano smrtjo so bili srečna, povezana, materialno in finančno preskrbljena štiričlanska družina. Z možem sta vodila manjše podjetje, ki je kljub krizi in kasneje epidemiji dokaj uspešno poslovalo. Z možem sta kmalu po poroki prvorojencu vzela hipotekarni kredit in si z njim kupila stanovanje, po štirih letih se je družini pridružila še hčerka.

Živeli so složno življenje, sproti so plačevali vse obveznosti, si marsikateri vikend privoščili izlet po Sloveniji, otroka sta lahko obiskovala prostočasne aktivnosti, ki so ju veselile. Starša nista imela kaj veliko prihrankov, sta pa zaslužila dovolj, da ju ni bilo strah za prihodnost. Nihče od družinskih članov ni imel zdravstvenih težav, zato je bilo še toliko težje, ko je mama pred nekaj meseci prejela klic, da je njen mož doživel srčni infarkt. Kljub hitremu prihodu reševalcev mu žal ni bilo več pomoči. Šok, strah za prihodnost, nevednost kaj bo s podjetjem in kako bo naprej zmogla sama, so bili eni izmed mnogih neprijetnih občutkov in misli, ki jih je doživljala. Odločila se je, da bo podjetje zaprla in se zaposlila drugje, saj bo imela s tem večjo finančno varnost, čeprav bo plača manjša. Ob podpori ožje družine in prijateljev je plačala pogreb in manjši potrošniški kredit, ostali stroški pa so ostali isti oziroma zaradi draginje še višji. Mama zasluži malo kot več znaša slovenska minimalna plača, upravičena je do otroškega dodatka, pokojnine še ne prejema.

Ker nesreča včasih res ne počiva, je mama mesec nazaj prestala še operacijo kolena in je zato trenutno na bolniški odsotnosti ter posledično prejema še nižji dohodek. Ko poplača vse mesečne položnice, obrok kredita in ostale obveznosti, ji na računu ne ostane dovolj denarja za hrano in da bi lahko otrokoma plačala dejavnosti, v katerih sta uspešna, hkrati pa jima predstavljajo sprostitev in možnost druženja z vrstniki. Zelo jo je razžalostilo tudi dejstvo, da sinu in hčerki, ki sta kljub družinski tragediji zelo uspešno končala šolsko leto, ne bo zmogla kupiti manjšega darilca ali ju peljati na tortico. Močno jo skrbi tudi to, kako bo sinu, ki bo šolanje nadaljeval na poklicni šoli, kupila tehnični kovček in haljo. Mami trenutno največjo stisko predstavlja zmanjšan prihodek, na katerega ni imela vpliva in čakanje na prejemanje pokojnine, zato sem ji po koncu njene pripovedi razložila, kako ji lahko naše oblike pomoči olajšajo situacijo. Dogovorili sva se, da se bo glede kredita obrnila na našo brezplačno pravno pomoč in se pozanimala glede možnosti plačevanja manjšega obroka. Ob začetku šolskega leta bodo vsi trije člani družine začeli obiskovati terapije, saj je bila otroku nudena le v šoli, namreč čakalne vrste za psihologa so prek napotnice res dolge.