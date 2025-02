'Po več letih skrivanja in sramovanja sem si le upala zaprositi za pomoč'

Z vsemi družinami, ki se obrnejo na naš humanitarni program in ustrezajo kriterijem vključitve, opravimo uvodni pogovor. Z njimi med pogovorom prepoznavamo glavne težave in stiske ter naredimo načrt za reševanje njihove situacije. Družine, ki imajo možnost priti do nas osebno, sprejmemo v prostorih v Ljubljani, z ostalimi pa se pogovorimo preko telefona. Skozi leta delovanja smo ugotovili, da je za vzpostavitev zaupanja in odnosa z družinami ključen osebni stik, zato s sodelavkami pogosto vključene družine obiščemo neposredno na njihovem domu. Tam še bolj podrobno spoznamo njihovo situacijo, vidimo, v kakšnih bivanjskih razmerah živijo, in navsezadnje zagotovimo, da so res upravičene do pomoči. Naši cilji na terenu so preprosti: poslušati, razumeti in pomagati.

V hladnem januarskem jutru smo se s sodelavkami odpravile na obisk družin iz jugovzhodnega dela Slovenije. Pripeljale smo se na majhno dvorišče, stopile iz avtomobila in tam so nas pričakali dva kužka, nekaj kokošk, mama in babica. Skupaj z njima smo s vstopile v hišo in takrat me je takoj preplavil občutek, kako utesnjeno in neudobno mora biti življenje v tistem prostoru.

Hiša, ki sta jo pred 20 leti kupila dedek in babica, je stara in nujno potrebuje obnovo. "Hišo obnavljamo skladno z našimi finančnimi zmožnostmi, a gre zelo počasi, saj nam konec meseca za obnovo zmanjka sredstev," nam pripoveduje mama. Kupljenega imajo že kar nekaj gradbenega materiala, vendar je celoten proces prenove zahteven, vseh del ne znajo opraviti sami, zato potrebujejo izvajalce. Tu pa nastane težava, saj nimajo dovolj sredstev za poplačilo le-teh.

Njihov bivanjski prostor je zaradi prenove tako močno zmanjšan in omejen. Babica in dedek spita v eni sobi, najstarejša hči ima majhno sobico, poleg tega pa je dnevni prostor le delno urejen. Starša in mlajša sinova skupaj spijo v eni sobi, v kateri je komaj dovolj prostora za manjšo posteljo in pograd.

Kljub precej drugačnim načrtom obnove si sedaj želijo, da bi čim prej prenovili otroške sobe, da bi vsak izmed otrok lahko imel svojo, pa čeprav majhno in skromno sobo, ter da dokončajo predprostor in s tem močno zmanjšajo toplotne izgube. Čeprav so bili prvotni načrti glede obnove precej drugačni, si zdaj samo želijo, da bi imeli otroci vsak svojo, vsaj majhno sobico in da dokončajo predprostor hiše ter si s tem zmanjšajo izgubo toplote. Ogrevanje imajo urejeno na palete, a ker je izolacija slabša, jih na leto porabijo veliko – tudi do pet ton.