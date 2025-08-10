Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scena Veriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Veriga dobrih ljudi

Po ženini smrti sam skrbi za tri otroke

Ljubljana, 10. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Sanja Cvitić
Komentarji
0

Tokrat naju je s sodelavko pot vodila na Dolenjsko, kjer sva obiskali očeta treh otrok, ki se je po nedavni smrti žene znašel v izjemno težki življenjski situaciji. Že ob prihodu mi je bilo jasno, da oče kljub še vedno prisotni bolečini ob izgubi svoje življenjske sopotnice predano skrbi za svoje otroke.

Njihov dom je urejena in čista bivalna enota, v katero so družini omogočili preselitev zaradi ženine dolgotrajne bolezni. Nahaja se v neposredni bližini osnovne šole in vrtca, kar jim omogoča lažjo vsakodnevno organizacijo, kot so različni urniki otrok, nujni zdravniški pregledi in obiski trgovine, saj nimajo lastnega avtomobila. Sicer očetu občasno na pomoč priskoči sosed in mu posodi avto, a to ne rešuje vseh vsakodnevnih izzivov. Vsakodnevna opravila, organizacija šolskih obveznosti, priprava obrokov, gospodinjska dela, skrb za dobro počutje otrok – vse to po mamini smrti nosi oče sam.

Ob pogovoru z njim sem hitro zaznala, da si za svoje otroke želi zagotoviti le čim bolj stabilno prihodnost. Kljub vsemu, kar je bilo po hudi izgubi očetu naloženo na pleča, v njihovem domu ni videti niti kančka zanemarjenosti, temveč le veliko ljubezni. V času najinega obiska je bila zaradi zdravniškega pregleda doma tudi hčerka, ki je z navdušenjem razlagala o likovni vzgoji, njenem najljubšem predmetu v šoli. Skozi pogovor in obnašanje se je videlo, da sta z očetom močno povezana.

Dnevnik verige dobrih ljudi
Dnevnik verige dobrih ljudi FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Za otroke so to prve počitnice brez mame

V celotnem času najinega obiska se oče ni niti za sekundo pritoževal, pa čeprav bi bilo to ob vseh stiskah, ki jih doživlja, od njega povsem upravičeno. Iz njegovega mirnega govora je sevala globoka žalost ob izgubi partnerke ter utrujenost in zaskrbljenost, ker otrokom ne zmore zagotoviti brezskrbnega otroštva. Še posebej ga obremenjuje dejstvo, da so to za otroke prve poletne počitnice brez mame.

Besedilo je pripravila Sanja Cvitić, strokovna sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM. 

Presenetilo me je, da ne glede na hudo pomanjkanje, v katerem živi družina, oče ni prosil za finančno pomoč. Zahvalil se je za paket hrane, ki sva ga s sodelavko dostavili družini, in poudaril, da otroci potrebujejo predvsem nova oblačila in obutev, saj so v letih odraščanja, ko jih hitro, prehitro prerastejo. Jeseni bodo vsi trije otroci potrebovali novo garderobo, ker so jim oblačila iz prejšnje sezone že premajhna.

"Najbolj si želim, da bi otroci jeseni v šolo odšli z občutkom, da imajo vse, kar potrebujejo, brez da bi jih skrbelo, če bodo imeli topla oblačila ali primerne čevlje,", mi je zaupal z bolečino v glasu.

Želim si, da bi oče lahko zmogel sam. A ker je težje zaposljiv zaradi poškodbe pri delu, se bojim, da bo vse, kar je sledilo zaradi izgube mame, padlo na deklico in ostala dva otroka – tudi skrb za finančno stanje družine.

Prositi za pomoč je pogumno dejanje

Njihova zgodba razkriva, kako neizmerno težko je prositi za pomoč. In žal takšnih družin ni malo. Velikokrat jih je strah, da jih bo okolica obsojala ali videla kot neodgovorne. V sebi nosijo občutek nemoči in krivde, ker sami ne zmorejo poskrbeti za svojo družino, prav to tiho breme pa jih še dodatno izčrpava. Zato je še toliko pomembneje, da kot družba razumemo, da prošnja za pomoč ni znak šibkosti, temveč dejanje poguma.

Vsak otrok si zasluži brezskrbno otroštvo, vsak starš pa osnovne pogoje, da mu to lahko omogoči. Zato je ključno, da namesto obsojanja pokažemo razumevanje in ponudimo roko pomoči tistim, ki so v stiski. Samo skupaj lahko ustvarimo družbo, v kateri si stojimo ob strani in v kateri nobena družina ne ostane sama v stiski.

Pasica VDL Veriga dobrih ljudi 21.06. 2024
veriga dobrih ljudi oče družina dnevnik dobrih ljudi
Naslednji članek

'Avgusta 2023 smo dokončno podpisali pogodbo ... potem pa so se začele nočne more'

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065