'Ko ti otroci iz srca rečejo: Hvala, mami, da si nas peljala sem. – Ta zahvala gre vam!'

Na POP TV smo spremljali zadnjo epizodo trenutno najbolj priljubljene slovenske serije Skrito v raju in bili priče epilogu zgodbe Marka in Lare ter vseh ostalih likov, ki so v zadnjem letu obnoreli Slovenijo. Gledalci so ob spremljanju serije dobili skomine, da bi se tudi sami odpravili na poletne počitnice. Nekaterim pa se žal takšne želje težje izpolnijo zaradi različnih življenjskih okoliščin, v katerih so se znašli. Pogosto se družine spopadajo z revščino ali težko finančno situacijo. Zato je tudi celotna igralska zasedba ves čas ozaveščala o dobrodelni pobudi Veriga dobrih ljudi, ki otrokom iz socialno šibkejših okolij med drugim omogoča brezskrbne počitnice – da tudi oni doživijo svoj "skriti raj".

"To je naša dolžnost. Naša prepoznavnost lahko doseže ljudi, ki nas morda začutijo in nam zaupajo – in takrat jih lahko povabimo, da skupaj z nami pripomorejo k boljšemu jutri," je dejala Nina Rakovec , ki v seriji igra Sanjo.

Veriga dobrih ljudi je od leta 2019 do danes pomagala že 4400 družinam, v lanskem letu so na počitnice peljali 2600 otrok.

"Hvala za nepozabne počitnice v termah. Skupaj z mojima deklicama smo se počutile kot kraljice in princeske. Razvajanje, ki smo ga bile deležne, bo za vedno ostalo v naših spominih. Nepozabni tobogani, valovi, plavanje v prijetno topli termalni vodi, večerna glasba in ples, sprehodi, nadvse okusna hrana ... Enkratno, nepozabno in fantastično," pravi mama z dvema hčerkama, ki so bile zaradi družinskega nasilja primorane zapustiti svoj dom in začeti znova. Kot je dodala, jim sama takšnega oddiha nikakor ne bi mogla privoščiti. "Zato sem vam izredno hvaležna, da ste nam omogočili, da sem s svojima puncama spisala tako nepozaben list v naši knjigi spominov. Hčerki se že veselita, da bosta lahko v šoli povedali, kaj vse sta videli in doživeli," je poudarila.

"Rada bi se zahvalila Verigi dobrih ljudi, ki nama je s sinom omogočila počitnice, ki si jih drugače ne bi mogla privoščiti. Sin je otrok s posebnimi potrebami in je zanj voda prava terapija. Lepo je videti otroka tako srečnega in nasmejanega," je svoje vtise strnila mama z otrokom s posebnimi potrebami, ki mu po najboljših močeh zagotavlja potrebne terapije.

V Zvezi Anita Ogulin in Zvezi prijateljev mladine so zbrali nekaj vtisov družin, ki so s pomočjo omenjenega dobrodelnega projekta lahko vsaj za nekaj dni uživali na brezskrbnih počitnicah.

"Iskreno se vam zahvaljujem, da ste meni in mojima otrokoma omogočili tridnevni oddih. Ker si sami finančno nismo mogli privoščiti počitnic, nam je to še posebej veliko pomenilo. Poleg tega pa smo se lahko tudi zelo dobro najedli. Otroke so navduševali tobogani, plavanje, okolica, narava, igrala in splošno prijetno vzdušje," pa nam je zaupala mama dveh otrok, ki obiskujeta vrtec in osnovno šolo. Družina je preživela težko obdobje družinskega nasilja in zdaj postopoma gradi novo, varnejšo prihodnost.

Tudi mamica, ki se spopada z zdravstvenimi težavami, a kljub temu hodi v službo, da lahko svoji hčerki zagotavlja topel in stabilen dom, si dopusta že dobra tri leta ni mogla privoščiti. Zato jo je resnično razveselila novica, da bosta preko Verige dobrih ljudi vendarle odšli na počitnice. "Najine počitnice so bile prijetne in brezskrbne, občutka, ko ti na tak način nekdo pomaga, res ne morem opisati. Sem pa zelo hvaležna za to. Hvala, ker obstaja humanitarnost. In hvala, ker obstajate vi, da nam lahko pomagate," je dejala.

Svoje hvaležnosti ne skriva niti mama, ki je po nenadnem odhodu očeta, ostala sama s tremi majhnimi otroki, a je s trudom in vztrajnostjo uspela družino znova postaviti na noge: "Z otroki smo se imeli čudovito. Najlepše, kar lahko doživiš in slišiš, je to, ko ti otroci iz srca rečejo: Hvala mami, da si nas peljala sem. Ta zahvala gre vam! Vam hvala iz srca, ker smo se res imeli lepo in uživali. Ko vidiš, da je otrok nasmejan in vesel, ti je lažje v duši in srcu."

"Najlepša hvala, ker ste naši družini stali ob strani in omogočili, da za trenutek pozabimo težave, v katerih smo se znašle. Po dolgem času so punčke zares uživale. Ena od hčerk se je naučila plavati! Zaradi vaše humanosti in srčnosti je življenje mojih otrok lepše in srečnejše," je svoje izkušnje delila mama z dvema šoloobveznima hčerkama, ki še vedno žalujeta za prezgodnjo izgubo očeta, vendar kljub temu uspešno napredujeta v šoli.