Podjetje EMMA doniralo 10.000 evrov za pomoč družinam v stiski

"Nenehno iščemo načine, kako se lahko povežemo z ljudmi in prispevamo družbi tisto, kar je najbolj dragoceno – toplino, varnost in upanje. Naše visokokakovostne nagrobne sveče Vestina prinašajo ljudem svetlobo v najtemnejših trenutkih. Vsak plamen nosi svojo zgodbo tako, kot jo nosi vsaka družina, ki se spopada z življenjskimi preizkušnjami, zato smo se tudi letos z vsem srcem odločili podpreti ta plemeniti projekt ter namenili 10.000 evrov pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo. S takšnimi donacijami pomoči potrebnim poskrbimo, da naše poslanstvo osvetljevanja src ljudi sega še širše," je ob predaji donacije povedal direktor podjetja EMMA Matej Potokar .

FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Sodelovanje z Zvezo Anita Ogulin & ZPM podjetju EMMA predstavlja enega od načinov, kako resnično živeti in delovati srčno. Srčnost je namreč ena izmed ključnih vrednot in stebrov podjetja, ki poleg inovativnosti, kakovosti, trajnosti in kupca v središču poganja njihovo poslovanje ter usmerja delovanje celotnega kolektiva, pravijo.

Projektu Veriga dobrih ljudi se vsako leto pridruži več kot tisoč pomoči potrebnih, zato prav vsaka donacija šteje in resnično pomaga. Številne družine se spopadajo s finančno nestabilnostjo in Veriga dobrih ljudi jim daje upanje za prihodnost, predvsem pa občutek, da so njihove stiske premagljive, medtem pravijo na zvezi.