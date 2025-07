'Pogrešamo te, Anita'

Kadar sem z Anito obiskala družine na terenu, sem imela priložnost spremljati njen "klasičen" dan, saj so ti tereni pogosto trajali tudi več kot osem ur. Ker sva obiskovali različne odročne in težko dostopne kraje po Sloveniji, sva veliko časa preživeli v avtu. Takrat je avto postal več kot le prevozno sredstvo. Služil je kot obedovalnica, telefonska govorilnica, pisarna, klepetalnica in še kaj.

Verjetno je kdo, ki je slišal Anitine pripovedi o obupanih klicih sredi noči, o izpovedih popolnih neznancev, ki so z njo delili svoje najbolj črne življenjske zgodbe, pomislil, da se to ne more zares dogajati, a ob delu z njo si hitro spoznal, da je to še kako zelo možno in resnično.

Spomnim se, ko sva se peljali na obisk k družini na Kozjansko. Anita je imela telefon običajno povezan z avtomobilskim zvočnikom, da je bila lahko tudi med vožnjo vselej na voljo ljudem. Tisti dan je prejela klic neznane številke. Zaslišali sva gospo, ki je zaradi svoje stiske govorila hitro in nepovezano, slišati je bila potrta, obupana in hkrati jezna. Govorila je o dolgovih, otroku, ki mu ne more zagotoviti najbolj osnovnega. Anita ji je zastavila nekaj ključnih vprašanj, da bi si pridobila bolj jasno sliko, vprašala jo je tudi, kje je dobila njeno številko, vendar ji je gospa odgovorila: "Zakaj je to zdaj pomembno? Ne bom vam povedala! Ta trenutek bi najraje umrla!"

Anita se je na njene besede odzvala popolnoma mirno in jo s toplim, mehkim in pomirjujočim glasom nagovorila: "Draga gospa, hudo mi je za vas, težko zgodbo prestajate. Čutim vašo stisko in želim si, da vam bomo lahko pomagali. Pošljite mi kratek opis težave in dokumentacijo po e-pošti, vam zvečer odpišem, trenutno sem na terenu. In gospa, stvari so rešljive in otroci vas potrebujejo." Še nekaj minut nazaj obupana gospa, se je ob njenih besedah povsem pomirila.

Človek ob prestajanju hudih stisk svoje občutke izraža na zelo različne načine: s solzami, jezo, očitki, zahtevami ali izsiljevanjem. V takih trenutkih je človek najbolj potreben občutka, da je slišan, razumljen, da ga nihče ne obsoja in se ob vsem tem počuti varno, in Anita je znala to narediti kot nihče drug.