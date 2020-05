'Pokličite nas, stiske se ne smete sramovati'

Oče samohranilec je po 27 letih dela ostal brez službe, torej brez denarja za življenje, saj prihrankov nima. Veliko podobnih primerov je naplavila koronakriza. Veliko je občutkov sramu in krivde, ker niso sposobni poskrbeti za družino. Na Zvezi prijateljev Mladine (ZPM) Moste - Polje so veseli, da kljub temu zberejo pogum in jih pokličejo. "V času koronavirusa oziroma izrednih ukrepov so dobesedno naši telefoni pregoreli," je povedala predsednica zveze Anita Ogulin.

Gre za ljudi ki se prvič v življenju srečujejo s tako globoko stisko, da ne zmorejo preživeti. "Zadnjič je bil en oči, ki je potreboval higienske vložke za svojo hčerko, ker dejansko ni mogel iti v trgovino in jih kupiti," je Monika Erjavec Bizjak, ki na ZPM Moste - Polje skrbi za psihosocialno pomoč, predstavila eno od številnih žalostnih zgodb.

To je za mnoge res velik šok, če vemo, da so še do včeraj ti ljudje lepo skrbeli za svoje družine, nato pa čez noč, kot pove Ogulinova, "niso imeli ne za hrano, ne za položnice, ne ničesar, hkrati pa jih je dobesedno tlačila k tlom negotovost in strah, kaj bo jutri".

Kar za 150 odstotkov je poskočilo število prošenj za pomoč v primerjavi z enakim obdobjem lani. A stiska ni bila le finančna. "Imeli smo razbremenilne psihosocialne razgovore po telefonu, jaz sem res spodbujala, da se razbremenijo te krivde, ker to je bila izredna situacija, na katero ne morejo vplivati," je povedala Monika Erjavec Bizjak.

Pri nekaterih je bilo tako težko, da so razmišljali tudi o najbolj črnih scenarijih. "Stiska ob izgubi službe, stiska pred tem, da ne ve, kako bo prišel čez mesec, kako bo plačal položnice, veliko je bilo tudi primerov, ko starši niso vedel niti, ali bodo lahko sploh ostali v stanovanju," je naštevala Erjavec Bizjakova. "Kot izhod v sili, so seveda razmišljali tudi o samomoru," pa je povedala Ogulinova.

Priznati si morajo, da potrebujejo pomoč nekoga, ki jih bo vodil pri spoprijemanju s težavami. To je lahko Veriga dobrih ljudi. Njena koordinatoricaŽiva Logarpoudari, da pod eno streho nudijo celostno pomoč."To ne pomeni samo materialno pomoč, pomagamo tudi z brezplačno pravno pomočjo, ki je v tem času zelo pomembna."

Če bodo z iskanjem pomoči odlašali, se bodo težave le še kopičile, opozarjajo. Zlasti v primerih, ko brez službe ostaneta oba starša. Takšnih primerov so imeli v času epidemije zelo veliko. "Najprej so opomini, potem so izvršbe, deložacije, rubeži. To se pravi, tista glavnica je manjša kot stroški, ki pridejo z vsemi izvršbami," je Logarjeva povedala o neskončni spirali dolgov.

Očetu iz naše zgodbe je prijatelj svetoval, naj se po pomoč obrne na Zvezo prijateljev mladine. Pove, poklical sem, in rekli so mi: seveda vam bomo pomagali. Besede, ki jih nikoli ne bo pozabil, saj so mu dale novo upanje, da obstaja pot iz stiske, v kateri se je znašel.