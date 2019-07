Pomagajmo, da bo otroški smeh glasnejši

Glavni igralec priljubljene serije Reka ljubezni Tadej Pišek je eden od obrazov projekta Veriga dobrih ljudi. Z njim smo govorili tudi o vprašanju, ki deli mnoge: zakaj revnim družinam pomagati, da tudi one doživijo poletje kot čas veselja, počitnic, morja in sonca.

Tadej Pišek, ki je v priljubljeni seriji Reka ljubezni igral Roka Slaka, je tudi eden od ambasadorjev projekta Veriga dobrih ljudi. FOTO: Miro Majcen

Te je katera od zgodb družin, ki so svoje zgodbe razkrile v Verigi dobrih ljudi, še posebej ganila? Veriga dobrih ljudi se je dotaknila veliko različnih zgodb, od družinskega nasilja, zapadlih položnic, razpadajočih hiš, razbitih družin, medvrstniškega nasilja, do sistemskih napak socialnih centrov, neprofitnih stanovanj. Vsaka zgodba se me je dotaknila in me ganila. Vsaka zgodba znova je bila motivacija, da je na teh področjih treba še veliko delati. Veriga dobrih ljudi si prizadeva tudi za spremembe zakonodaje, ki bi lahko omilila najhujše posledice revščine. Imaš občutek, da je mogoče doseči premike tudi na ravni zakonodaje? Če tega ne bi verjel, ne bi bil del tega projekta. Velikokrat se o revščini pogovarjamo kot o problemu, ki bi ga dober zakon lahko z lahkoto razrešil.

S tem, ko otrokom omogočimo, da tudi sami doživijo počitnice, jih morda za trenutek popeljemo iz tega odraslega sveta težav.

Ni povsem tako. Vsak posameznik, ki se znajde v takšnih okoliščinah, ima svojo zgodbo. Zgodbo, ki je stkana iz spleta okoliščin in dogodkov, ki so ga do teh razmer pripeljali. Seveda je dobra socialna politika temelj vsega in na tem področju imamo še veliko prostora za izboljšave (in na to je nujno opozarjati!), a velikokrat bi bilo treba probleme obravnavati bolj individualno, celostno in v skladu s specifiko okoliščin. Tako poskuša delovati Veriga dobrih ljudi. Ja, verjamem, da vsak dobrodelni projekt, velik ali majhen, pomeni korak v pravo smer.

"Predstavljam si, da velikokrat bolj kot neplačana položnica starše boli solza, ki spolzi po otroškem licu," o stiskah družin, ki svojim otrokom ne morejo privoščiti počitnic, pravi igralec Tadej Pišek. FOTO: Ksaver Šinkar

Poletje je tu, otroci se veselijo počitnic, morja in izletov. Nekateri pa si vsega tega ne morejo privoščiti. Se ti zdi pomembno, da se družinam pomaga tudi pri takih stvareh, kot so počitnice otrok na morju, ali je bolj prav poskrbeti za njihovo golo preživetje? Absolutno se mi zdi pomembno, da družinam v stiski pomagamo tudi na tak način, da njihovim otrokom omogočimo kakšno lepo izkušnjo, skok v morje, počitnice ... Predstavljam si, da velikokrat bolj kot neplačana položnica starše boli solza, ki spolzi po otroškem licu. Otroško veselje in smeh pa sta zaklad za vsakega starša. V zadnjem času je veliko projektov in iniciativ, ki skušajo otrokom omogočiti počitnice in izlet na morje. Vsak od nas lahko pomaga, da bo otroški smeh še glasnejši! Zakaj misliš, da so take izkušnje pomembne za otroke? Otroci, zlasti malo mlajši, velikokrat ne razumejo okoliščin, v katerih živijo, in revščino doživljajo kot krivico. Sprašujejo se, zakaj gredo lahko sošolci na morje, sami pa ostajajo doma. Ne razumejo, zakaj si nekateri lahko privoščijo draga potovanja, oni pa komaj plačujejo položnice. In s tem, ko jim omogočimo, da tudi sami doživijo počitnice, jih morda za trenutek popeljemo iz tega odraslega sveta težav in problemov in jim omogočimo, da so za nekaj časa lahko tudi oni le otroci, da se zabavajo, uživajo in nabirajo lepe spomine. Prepričan sem, da so to izkušnje, ki jim bodo ostale v spominu vse življenje.

Tadej Pišek verjame, da smo Slovenci srčen, dober narod, ki je občutljiv za stiske soljudi. FOTO: Miro Majcen

Meniš, da Slovenci postajamo bolj občutljivi za stiske drugih? Ko gledam prispevke ali berem članke, ki izpostavljajo zgodbe o revščini, me vedno zelo bolijo komentarji. Komentatorji so polni nasvetov, obsodb in grdih besed o ljudeh, ki jih je doletela stiska.

Ob topli peči se je težko postavit v kožo prezeblega. Človeško je, da se človek v težkih trenutkih umakne vase. Lahko le rečem, da je odgovornost vseh nas, da vsak dan poskušamo prispevati k čim bolj strpni, empatični, nesebični družbi.