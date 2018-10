Ponoči razmišljam, kako se bo izšlo

"Vidijo, da ne morem vsega kupiti, pa razumejo, da ne morem," začne svojo pripoved o hčerkah mama, ki ima starejši dve dekleti iz prvega zakona, mlajši dve pa iz drugega. Tri hčerke skrite za našo kamero poslušajo, ko mama pripoveduje o skrbeh, ki ji ponoči ne pustijo spati. "Včasih kar gruntaš ponoči, ali boš prišel skozi mesec ali ne boš."

Oče in mama sta si razdelila obveznosti in tudi finance. Oče skrbi za kmetijo in ves prihodek usmerja vanjo ter plačuje položnice. Mama, ki je brezposelna, pa z otroškimi dodatki preživlja družino. S tem denarjem poskrbi, da so dekleta lepo oblečena in nahranjena. A dodatni stroški, kot so bili ob začetku šole, so zanjo hud stres: "Če ne bi bilo možno kupiti potrebščin na obroke, ne bi zmogla."