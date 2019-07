'Ponoči so morali otroci in mačeha v gozd, kjer je zahteval, da si skopljejo grobove'

Že zjutraj pritegne mojo pozornost otroški jok. Vselej, ko ga zaslišim, me spreleti srh. V misli se mi prikradejo zgodbe otrok, ki so in še sestavljajo naš vsakdan. Pa naj si bo na taborih, letovanjih, potovanjih, varstvu otrok, učni pomoči ali v družinah, kamor nas vodi klic za pomoč. Pogled se ustavi pri materi, ki otroka vleče za lase.

Raztrgal si je natikač in ni več zmogel v korak z mamo. Mamo opozorim na odnos do otroka, priznam – srce me boli. Kajti zares so težko opisljive stiske otrok, ki v varnem okolju vsem nam, ki smo z njimi in ob njih, razkrivajo svoja vsakodnevna dogajanja doma in v šoli. Zaupajo svoja čutenja in želje. Otrok, kot sta bila tudi tako zelo simpatična dvojčka z oteženo hojo. Imela sta povsem iznakažena kolena. Prvič sta bila z nami v počitniškem domu Vila Šumica v Kranjski Gori, kjer smo opazili njuno neverjetno povezanost. Tudi spati nista zmogla drug brez drugega, v ločenih posteljicah. Izhajala sta iz družine z izredno težko zgodbo, kar smo opazili v njunem vedenju in dogodku, ki se je zgodil med letovanjem. Šlo je za čisto majhno nesrečo pri jedi in nihče od vzgojiteljev se ni jezil nanju, njuna reakcija pa je bila takšna, da se nam je vsem paralo srce. Kaznovala sta sama sebe, kot so ju kaznovali doma, ob tem pa sta krčevito jokala.

Anita Ogulin FOTO: Miran Juršič

Drugi vzgojitelji so poskrbeli za ostale otroke. Sama pa sem se s še eno vzgojiteljico popolnoma posvetila njima. To naredimo prav vsakič, ko pri otroku opazimo kakršno koli stisko. Poslušamo ga, mu pridemo naproti, da zares začuti varno in ljubeče okolje. Zaupala sta nama, da doma prav vsak dan od zgodnjega jutra težko delata na kmetiji. Pogosto sta bila lačna in strah ju je bilo prositi za hrano. Iz hleva – kjer sta oskrbela živino, sta se kar direktno morala odpraviti v šolo. In tam sta bila tarči posmeha in zbadljivk sovrstnikov. Na to se nista znala odzvati drugače kot z nasiljem, ki sta ga doživljala tudi doma. Težka očetova roka, boleča mamina kuhalnica in koruza v kotu kuhinje. Za vsak napačen gib, prepočasno delo ali kak ugovor staršema in celo jok mlajših sestric sta klečala na njej. Sleherni dan. In to dolgotrajno klečanje na koruzi jima je povsem deformiralo kolena in močno otežilo hojo. Tudi zgodba dečka Tadeja je ena od mnogih, ki človeka ne more pustiti hladnega. Tadej je imel ves čas tabora polne žepe hrane. Z vzgojitelji smo videli, kako revček polni majhno potovalko z vsem, kar je dobro zanj. Za mamico in bratca, je kar naprej ponavljal. Toda ves čas, ampak ves čas je jedel tudi sam. Ob vseh petih obrokih si je žepe polnil še s kruhom, ni se mogel do sitega najesti, in povedal je, da je doma pogosto lačen, ker nimajo denarja. Mama je izgubila službo, ni vedel, kje dela očka. Le da je ves čas jezen in da pozno prihaja domov. Jezen na mamo, ker ni hrane, na njiju pa, da preveč staneta in da ga bodo čisto uničili. Če je mamica ugovarjala, je bila tepena, skupaj z njo pa tudi Tadej z bratcem. Tako zelo vesel je bil, če je mamica lahko šla kam pospravljat, ker je takrat prejela toliko denarja, da je šla v trgovino in so lahko jedli. Tudi Tadej zadnji dan ni hotel na avtobus, glasno je jokal in komaj smo ga prepričali, da mora hrano, ki jo je nabiral enajst dni, podariti bratcu in mamici. In da ga ne bomo zapustili.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Na letovanju v Zambratiji je bilo tistega leta z nami v izmeni 150 otrok. Med njimi štiri sirote iz dveh sestavljenih družin. Najstarejši je bil 13-letni Peter. Ni govoril, govorile so njegove oči. Otroci so bili silno preplašeni, želeli so biti ves čas skupaj in odmaknjeni od ostale skupine otrok. Ker je od tragične smrti staršev minilo malo časa, smo bili izjemno pozorni, da smo jih počasi vključevali v družbo vrstnikov. Trije otroci so se zares dobro spojili z vrstniki in se vključevali v programe, le Peter je ves čas želel biti v moji bližini. Skupaj sva hodila plavat, skupaj z menoj je pripravljal program, rekvizite in vse, kar je bilo potrebno za vodenje izmene, vendar ni odgovarjal na vprašanja in vseh devet dni ni izustil besede. Deseti dan pa, ko smo odhajali s plaže, me je čvrsto objel in vprašal, ali bi se lahko pogovarjala samo z njim. Poprej sem ga sama večkrat objela, vendar ni zmogel vrniti objema. Potekala je večerna prireditev, s Petrom pa sva se umaknila v miren kotiček počitniškega doma. Deček je do štirih zjutraj v joku v mojem objemu praznil svojo dušo vseh grozot, ki jih je preživel. Oče je kmalu po smrti njegove prave mame spoznal drugo gospo. Ki je tudi imela dva otroka, ki pa nista imela očeta. Kmalu so zaživeli skupaj. Otroci so bili veseli drug drugega. Le oče se je zelo spremenil. Če se je ob spoznavanju še zmogel igrati in veseliti z njimi, je naenkrat postal zadirčen in nasilen. Kričal je na otroke in mačeho. Čeprav je bila z očkom in vsemi štirimi otroki dobra in prijazna. Pretepal jo je. Pogosto tako močno, da je morala v bolnišnico. Ves čas je grozil, da bo vse pobil. In nekajkrat so ponoči morali vsi otroci in mačeha z lopatami v gozd, kjer je zahteval, da si skopljejo grobove. Z lopatami jih je tudi pretepal. In vsakič je kdo od vaščanov rešil vseh pet, saj je poklical policijo. Tistega jutra pa – ki je Petru odvzel govor – so morali vsi otroci na dvorišče. Za njimi je prišla tudi mačeha in za njo oče. Z lovsko puško je pred njimi ustrelil mamo ali mačeho in sebe.

Izpovedi otrok, ki ne doživljajo varnosti in topline doma, poleg družine pa jih izključujejo tudi sošolci in vrstniki, jih ponižujejo pogosto celo pretepajo, so srhljive. FOTO: Dreamstime