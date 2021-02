Posledice epidemije čutijo tudi kmetovalci in živinorejci

Epidemija ni prizanesla nikomur, pred velike izzive pa zdaj postavlja tudi kmetovalce in živinorejce. Zaprte šole, vrtci in drugi javni zavodi v Sloveniji predstavljajo 120-milijonski trg za slovenske pridelovalce in proizvajalce in ta se je praktično čez noč zaprl. Poleg zaprtih državnih meja je bil tudi mednarodni promet bolj kot ne ustavljen. Po vsem svetu pa so tako kot posledica epidemije nastali presežki pridelkov in proizvodov.

icon-expand