Pot z Anito Ogulin

Že 10 let je, odkar sem z Anito začela nabirati svoje prve terenske izkušnje z obiski pri družinah, ki so se znašle na samem robu družbe. Prvi tereni so potekali predvsem v Ljubljani in njeni bližnji okolici, saj je velikokrat šlo le še za hitro dodatno preverjanje resničnosti navedb, preden se je sprožila akcija nudenja pomoči. Mnogokrat celo kar na poti z enega sestanka, na drugega. S širjenjem humanitarnih programov so tudi poti postajale vse daljše.

Vozili sva po zaraščenih gozdnih poteh in blatnih kolovozih, ki so bili kdaj načrtovana bližnjica, spet drugič povsem nepričakovana popestritev, za katero je poskrbel kar GPS sam. Velikokrat sva se smejali, da bi za vse te najine poti najbrž potrebovali že kakšen bolj terenski avto. Obdelali sva vse, od zavitih enosmernih ulic v zgodovinskih mestnih jedrih do osamelih hribovskih kmetij po celotni Sloveniji.

Terenski obiski družin so se pogosto znali zavleči v pozne popoldanske ali celo večerne ure in kljub vsej bedi ter stiskam, ki sva jim bili priča, so bili zame vedno ena prijetnejših delovnih nalog. Vzljubila sem jih predvsem zato, ker sem lahko vedno znova skozi Anitina dejanja videla, kako lahko z obiskom na domu v družino prinesemo olajšanje in upanje. Ti ljudje namreč zanjo ceniti to, da si vzamemo čas, se jim posvetimo, poslušamo njihovo stisko, z njimi poiščemo rešitev in skupaj sestavimo načrt. Ob tem človeku v stiski pokažemo, da je vreden in pomemben.

Besedilo je pripravila Nina Facchini, strokovna sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Od Anite sem se naučila, da je, ko se nam nekdo povsem razgali v svoji ranljivosti, poleg strokovnosti enako ali še bolj pomembna človečnost, da so pristni in srčni objemi resnično zdravilni za razboleno dušo. Vsak stisk roke in vzpodbuden nasmeh lahko pripomore k olajšanju stiske in zavedanju, da smo na tem svetu še ljudje, ki nam je mar. Ravno ta sočutnost, dobrotljivost in iskreni nasmehi upanja so terene z Anito naredili posebne.

Čas, ki sva ga z Anito preživeli na poti, je najinim terenom dal posebno toplino, jih naredil drugačne, bolj osebne. Med potjo do družin sva se tako pogovarjali o najrazličnejših temah, ki znotraj pisarniškega tempa niso našle časa za debato. Anita je vožnjo do družin izkoristila tudi za bolj osebne in intimne pogovore o meni, družini in mojem življenju. Bila je neizmerno skrbna tudi do nas, njenih sodelavcev. Vedno so jo zanimala naša mnenja, predlogi, zamisli in naše želje. Na vsakega posameznika je gledala posebej in z njim vzpostavila pristen oseben odnos.

Ni ji bilo težko del svojega časa posvetiti nam, njenim mladim sodelavcem. Vedno ji je bilo pomembno, da se v delovnem okolju in izven njega počutimo dobro, da smo povezani, imamo iskrene medsebojne odnose in da se imamo radi. S svojo energijo in ljubeznijo je ustvarila homogeno ekipo, ki jo je težko najti. Ampak Anita je to znala, znala je začutiti človeka in pristnost njegovih namer. V vsakem od nas je namreč prepoznala njegovo edinstvenost in jo je znala neizmerno ceniti.