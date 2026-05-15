Veriga dobrih ljudi

Povezanost, ki šteje: ob svetovnem dnevu družin v ospredju skupni trenutki

Ljubljana, 15. 05. 2026 08.27 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Veriga dobrih ljudi
Družinski dan Verige dobrih ljudi

Na Zvezi Anita Ogulin ob mednarodnem dnevu družine opozarjajo, da družine vedno težje otrokom omogočajo brezskrbno otroštvo. Soočajo se z naraščajočimi pritiski, od visokih življenjskih stroškov do vse večjih pričakovanj družbe, hkrati pa jim pogosto zmanjka prav tistega, kar otroci najbolj potrebujejo: skupnega časa, bližine in občutka varnosti.

Pri svojem delu zaznavajo, da so številni starši ujeti med skrbjo za preživetje družine in željo, da bi bili prisotni v življenju svojih otrok ter jim v oporo. Vedno več je zaposlenih staršev, ki kljub rednemu delu s težavo pokrivajo osnovne življenjske stroške. Ob visokih najemninah, stroških hrane, energentov ter drugih vsakodnevnih obveznostih jim pogosto zmanjka ne le denarja, temveč tudi časa in energije za skupno preživljanje prostega časa.

Številne družine si vse težje privoščijo počitnice, izlete ali obšolske dejavnosti, kjer bi otroci razvijali svoje talente. Otroštvo tako za marsikaterega otroka postaja vse bolj omejeno na vsakodnevno preživetje. Ob tem otroci pogosto že zelo zgodaj prevzemajo zaščitniško vlogo do staršev in jim prikrivajo svoje želje, ker vedo, da si jih družina ne more privoščiti. Na drugi strani pa starše spremlja občutek krivde, ker otrokom ne morejo omogočiti "normalnega" otroštva.

Družinski dan kot prostor za povezanost

Prav iz potrebe po skupnih trenutkih se je rodila ideja za družinski dan Verige dobrih ljudi, ki ga vsako leto povezujejo z mednarodnim dnevom družine. Letos so ga v nedeljo, 10. maja, organizirali že četrtič, tretjič v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana.

Družinski dan ni le dogodek, temveč priložnost, da družine za nekaj ur odložijo skrbi in preprosto so skupaj. Med sprehodom med živalmi, otroškim smehom in iskricami v očeh se znova vzpostavi tisto, kar v vsakdanjem tempu pogosto zmanjka: povezanost, čas za pogovor ter ustvarjanje nepozabnih skupnih spominov.

Za otroke so bile pripravljene različne aktivnosti, kot sta poslikava obraza in izdelava brošk, pri katerih so z veseljem sodelovali. Poseben čar je dogodku dodal tudi čarodej Sam Sebastjan. Največja vrednost dneva pa so bili drobni, pristni trenutki: nasmehi, objemi in občutek, da lahko vsaj za kratek čas odmislijo skrbi.

Dogodek je bil namenjen družinam v stiski, pa tudi širši javnosti. Obiskovalcem so predstavili delovanje programa Veriga dobrih ljudi ter poudarili, kako pomembno je, da kot družba stopimo skupaj in stojimo ob strani družinam, ki potrebujejo podporo.

Zgodbe, ki ostanejo v srcu

Pomen takšnih trenutkov se najbolj pokaže v osebnih zgodbah. Ena izmed deklic, ki se je skupaj s svojo družino udeležila dogodka, je ob koncu pristopila k strokovnima delavkama Verige dobrih ljudi in ju v solzah objela. Povedala je, kako veliko ji pomeni pomoč, ki njej in sestri omogoča razvoj njunega talenta ter priložnosti, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Obisk živalskega vrta ji bo za vedno ostal v spominu, saj ga je lahko prvič doživela skupaj z mamico in sestro. Družina se veseli tudi prihajajočega oddiha na morju, prvega po več letih, ki jim ga je omogočil donator.

Takšni trenutki niso le izlet. So občutek, da nisi sam. Da si slišan. In da obstaja upanje.

Držimo skupaj z družinami v stiski

Na Zvezi Anita Ogulin ob svetovnem dnevu družin poudarjajo, da družine potrebujejo več razumevanja, podpore in priložnosti za skupne trenutke. Ob tej priložnosti se zahvaljujejo Živalskemu vrtu Ljubljana ter vsem donatorjem, partnerjem in posameznikom, ki soustvarjajo Verigo dobrih ljudi.

Skupaj dokazujejo, da lahko s toplino, solidarnostjo in majhnimi dejanji ustvarimo velike spremembe in otrokom podarimo tisto, kar si najbolj zaslužijo: brezskrbno otroštvo.

Program Veriga dobrih ljudi nudi celostno podporo otrokom in njihovim družinam, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah. Pomoč ne zajema le finančne in materialne podpore, temveč tudi pravno in psihosocialno pomoč ter krepitev kompetenc, ki družinam pomagajo, da ponovno stopijo na lastne noge. 

 

Na Zvezi Anita Ogulin poudarjajo, da prav povezanost različnih oblik pomoči omogoča resnične spremembe. Verigo dobrih ljudi zato sestavljajo številni posamezniki – strokovni sodelavci, donatorji, mediji in vsi, ki verjamejo, da nihče ne bi smel ostati sam v stiski. Pomemben del te verige pa so tudi družine same, ki zaupajo in kljub težavam najdejo moč za naprej.

Pasica VDL Veriga dobrih ljudi 21.06. 2024
družinski dan svetovni dan družin veriga dobrih ljudi

