PRENOS V ŽIVO: 'Pravo bolj ščiti javna sredstva kot pa državljane'

Na okrogli mizi sodelujejo državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan , predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin in odvetnica Nina Zidar Klemenčič. Vse skupaj povezuje novinar in voditelj oddaje 24UR Jani Muhič.

"V nedeljo so vrgli na cesto šestčlansko družino s tremi otroki. Babica je brez ene noge, en otrok je duševno hudo bolan. Mamica je ostala brez službe po krivdi sistema. To so naše dnevne zgodbe, ki ponazarjajo, kako težko je v tem birokratskem sistemu. Birokracija se je tako razpasla, da ljudje prej omagajo kot pa pridejo do denarne pomoči," opozarja Anita Ogulin in dodaja, da si moraš v tem sistemu praktično poiskati odvetniško pomoč, če želiš dobiti otroške dodatke. "V tem sistemu manjka odgovornost. Politika bi morala biti v pomoč državljanom."

Zidar Klemenčičeva: Slovenija je prebogata država, da bi v njej živel en sam reven otrok

Nina Zidar Klemenčič opozarja, da je problemov veliko, da pa je največji problem popolno pomanjkanje nacionalnega stanovanjskega programa, ki bi omogočal prava socialna stanovanja. Vse to skupaj z aktivno politiko zaposlovanja, da se ljudem pomaga najti rešitev iz nastale situacije, opozarja Zidar Klemenčičeva. "Slovenija je prebogata država, da bi v njej živel en sam reven otrok," opozarja odvetnica, ki za ZPM že dlje časa opravlja brezplačno pravno pomoč. "Pravo naj pomaga ljudem pri uveljavljanju njihovih pravic, ne pa da služi ščitenju javnih sredstev."

Švarc Pipanova: Zakonodaja in predpisi v državi so res preveč zapleteni

Dominika Švarc Pipan je opozorila, da se ljudje ne spoznajo na svoje pravice. Imajo slab dostop do informacij, zato ne morejo najti ustreznih rešitev. Pravi, da se že dlje časa ukvarja z mislijo oblikovanja neke vrste info točke, kjer bi dobili vse te informacije. Upa, da bo tej vladi to tudi uspelo doseči. "Zakonodaja in predpisi v državi so res preveč zapleteni," priznava Švarc Pipanova.

Zidar Klemenčičeva je opozorila, da so pripravili že tretji manifest, s katerim državi predlagajo rešitve, kako urediti to področje tako, da bodo zaščitili in pomagali svojim državljanom. Kot je dejala, upajo, da bo tokrat posluh in razumevanje v vladi za njihove predloge večji.