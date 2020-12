Praznična poslanica Anite Ogulin

Konec nekega obdobja je vselej obarvan s pričakovanjem novega, neznanega, pa vendar … Še nikoli ni bilo pričakovanje tako negotovo kot to, ki ga je svetu in ljudem naplavilo obdobje, ki se poslavlja. Vsaj upam, da se poslavlja. Kajti ujeti v strahu, negotovosti in potrebi ter želji po bližini sočloveka upamo verjeti v očiščenje vsega, kar nas omejuje – ne zgolj v mislih, pač pa tudi fizično.

Navsezadnje smo v tem letu vendarle spoznali preprostost življenja, ki se zrcali v največji potrebi – bližini naših dragih, ki bodo z nami, ko nam je lepo, in tudi ter predvsem tedaj, ko imamo težave, ko ne zmoremo sami. Letos so zagotovo na preizkušnji solidarnost, človečnost, ponižnost in hvaležnost. Vse tisto, ker je zgodovina že potrdila, pa smo se odmaknili od nje. December je čaroben čas, ko se uresničuje nemogoče, ko se v naših srcih prižgejo iskrice in delimo svojo srečo. A za nas, ki se ukvarjamo s pomočjo šibkejšim, je december čas, ko vidimo zares hude stiske otrok in družin, ki sami ne zmorejo. Ko še bolj začutimo potiskanje že tako prikrajšanih na rob in stran od luči.

icon-expand

Letošnji december ni bil nič drugačen. Epidemija covida-19 sicer ne prizanaša nikomur, a je še posebej kruta do tistih, ki se težko preživljajo. Krutost revščine in pomanjkanja je predstavila še marsikateri družini, ki je pred tem živela srečno in samozadostno. Posegla je v domove, ki so bili še lansko zimo topli in v katerih je dišalo po prazničnih dobrotah. V Verigi dobrih ljudi se vsakodnevno srečujemo s starši, ki ne vidijo izhoda, ki potrebujejo podporo na težki poti iz revščine, ki potrebujejo moč, pogum, znanje in upanje.

Pri ZPM Ljubljana Moste-Polje v letošnjem letu opažajo 150-odstotno povečanje števila klicev za pomoč družinam v stiski v primerjavi z letom 2019. V projektu Veriga dobrih ljudi so letos pomagali že več kot 1800 ljudem, v projekt Botrstvo v Sloveniji pa se je v letu 2020 vključilo že več kot 1000 novih varovancev. Veliko potreb opažajo na področju psihosocialne pomoči in v letošnjem letu so družinam v stiski namenili že več kot 1030 ur terapij in svetovanj. V učno pomoč, ki jo po njihovih opažanjih tudi potrebuje veliko otrok, je vključenih že 130 otrok in 60 prostovoljcev, več kot 500 ljudi pa je v letošnjem letu potrebovalo brezplačno pravno pomoč.

A življenje družin se ne konča decembra – tudi januarja, februarja in vse ostale mesece v letu se soočajo z enakimi stiskami. In vse mesece v letu potrebujejo podporo in pomoč. Pa ne le pomoč posameznikov. Nujna je odločitev, kako solidarno, spoštljivo in vključevalno državo si želimo. Kajti že od osamosvojitve Slovenije naprej ugotavljamo, da se socialni, šolski in zdravstveni sistem šibi, da izgublja osnovno funkcijo – omogočanje enakovrednih možnosti za vse člane naše družbe. S pogledom stran dopuščamo, da država na cedilu pušča najšibkejše, najranljivejše, tudi otroke in tiste, ki so v preteklih desetletjih skrbeli za skupni blagor. Zato vsem, s katerimi se srečam, polagam na srce: bodimo spoštljivi, pravični, strpni, solidarni. Ustvarjajmo in terjajmo tudi takšno družbo. Pomagajmo ustvarjati boljše pogoje za najbolj prikrajšane in pomagajmo omogočati boljšo prihodnost za vse nas.

icon-expand Anita Ogulin: "Pomagajmo ustvarjati boljše pogoje za najbolj prikrajšane in omogočati boljšo prihodnost za vse nas." FOTO: Aljoša Kravanja