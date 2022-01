Praznična Veriga dobrih ljudi za zaključek objela vso Slovenijo z njenega vrha

Kot je povedal Matej Zatler, so se na pot odpravili 30. decembra lani, in sicer ob 6.30 iz doline Krma, na izhodišče pa so se vrnili še isti dan ob 19. uri. Celotna tura je potekala brez zapletov, v delno jasnem vremenu, se je pa, tako Zatler, v popoldanskih urah na vrhu nekoliko pooblačilo. Razmere so bile sicer povsem zimske, tako da so potrebovali popolno zimsko gorniško opremo. "Od Kredarice in na vrhu je veter občasno zapihal s hitrostjo do okoli 35km/h," je pojasnil Zatler in dodal, da so opravili 2150 višinskih metrov in prehodili 31 km od izhodišča do cilja in nazaj. Skupaj s postanki so tako turo opravili v približno dvanajstih urah.