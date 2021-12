Praznično verigo lahko spletete tudi vi in s tem pomagate družinam v stiski

December je mesec upanja, veselja, solidarnosti. To pa je tudi mesec, ki nas spomni, kako lepo je imeti ob sebi ljudi, na katere se lahko zaneseš, zato je prav, da v tem mesecu ne pozabimo tudi na tiste, ki živijo na socialnem dnu. Tiste, ki jim mesec december pomeni še dodatno stisko.

V Verigi dobrih ljudi jim je v letu 2021 s pomočjo donacij uspelo pomagati številnim družinam v trenutkih najhujše stiske. Od januarja do decembra letos so tako pod svoje okrilje vzeli 2.020 uporabnikov, jim namenili 3.548 paketov prehrane ter opravili 1.902 terapevtskih obravnav otrok, mladih in staršev oziroma skrbnikov. Do decembra so svetovanje in nujne življenjske dobrine letos še dodatno nudili 513 družinam v stiski.

V učno pomoč, ki poteka že vse leto, je trenutno vključenih 207 otrok in mladostnikov, 345 osnovnošolcev pa so tudi opremili s šolskimi potrebščinami.

Prazničnemu pletenju verige sta se med drugimi pridružili tudi Ana Praznik, voditeljica oddaje Delovna akcija, pevka, radijska voditeljica in mama, ter Teja Jugovic, znana kot Coolmamacitaa, sicer pa tudi strastna kuharica in mama dveh otrok.

Letos so na enotni pravni točki opravili 745 obravnav družin, saj družinam pomagajo tudi z brezplačnim pravnim svetovanjem, v zadnjem letu pa se je število težav ljudi zaradi dolgov močno povečalo. A žal se stiske še ne končujejo. "Kljub gospodarski rasti in zmanjševanju brezposelnosti zapuščina korone in izrednih ukrepov ostaja. Finančni dolgovi, duševne stiske, razpadle družine, porušeni odnosi, socialno izključeni otroci, slaba samopodoba, stigma revščine. Vse to se nadaljuje," opozarjajo v Verigi dobrih ljudi in poudarjajo, da je prav zato pomembno, da družinam stojimo ob strani na njihovi poti do opolnomočenja. "Da zagotovimo varno in spodbudno okolje odraščajočim otrokom, ki bodo v prihodnosti jedro naše družbe."

V decembru vas zato vabijo, da tudi letos dodate svoj člen k praznični Verigi dobrih ljudi. "Tako bomo lahko s skupnimi močmi tudi v prihajajočem letu pomagali čim več družinam na njihovi poti do opolnomočenja."

To lahko storite na dva načina – lahko pomagate s finančno donacijo, in sicer tako, da pošljete SMS VERIGA5 na 1919, lahko pa pri sebi sklenete, da boste storili kakšno dobro dejanje za ljudi v svoji okolici. "Ne pozabimo, vsaka družba je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen, zato se združimo in držimo skupaj z družinami v stiski," pozivajo.