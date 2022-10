Pred nasilnim možem z otroki zbežala k mami

V okviru programa Veriga dobrih ljudi poleg osebnih in telefonskih razgovorov z družinami opravljamo tudi terenske obiske družin. Namen naših obiskov je, da družine in njihove življenjske zgodbe bolje spoznamo in si ogledamo, kakšna je njihova bivalna situacija. Tako tudi lažje naredimo načrt, kako jim bomo prek našega humanitarnega programa lahko celostno pomagali. Nemalokrat se ob naših obiskih razkrijejo tudi razpoke v družinskih odnosih.

Mama z otroki je zaradi razhoda z nasilnim partnerjem praktično čez noč ostala brez strehe nad glavo. K sebi jih je začasno vzela njena mama, kamor sva se s sodelavko tudi namenili. Ko sva se pripeljali, so igrače na dvorišču opozarjale, da tukaj biva veliko otrok. Pozdravila naju je babica šestih otrok, ki se ji je življenje, prav tako zaradi situacije njene hčerke, čez noč korenito spremenilo. Da ima človek podporo družine in prijateljev, je v težkih časih zelo pomembno. Veliko mam, ki ostanejo same z otroki, namreč nima spletene socialne mreže, ta pa je še kako pomembna v vsakdanjem življenju. Mame otrok v času najinega obiska ni bilo doma, saj je bila v službi. Dela, kolikor le lahko, vsak dan nabira tudi nadure. Vse to z željo in ciljem, da bo enkrat lahko svojim otrokom omogočila dostojno življenje.

Babica, ki naju je povabila v kuhinjo na pogovor, je zaradi odsotnosti hčerke otrokom postala praktično druga mama. Vozi jih v vrtec, šolo, k zdravnikom, jih oblači in jim kuha. S sodelavko takoj opaziva, da je za otroke dobro poskrbljeno. Vidno utrujena nama je babica razložila, kako se družina spopada z razhodom mame in očeta. Težko je. Veliko breme gospodinjskih opravil in nege otrok je padlo nanjo. Sama ve, da se njena hči zelo trudi, da bi lahko z otroki odšli na svoje in zaživeli mirno življenje, zato ji želi pri tem pomagati, kolikor se le da. Poleg službe in nadur hči ponoči piše še magistrsko delo. Vse to, da bi v prihodnosti lahko pridobila boljšo zaposlitev. S plačo, ki jo dobi, in pokojnino babice se stroški hiše in hrane za šest otrok komaj pokrijejo.

Hiša, kjer poleg babice živi še njen sin z družino, zdaj poka po šivih. Hiša ni velika, pa tudi razkošna ne. Babica nama pokaže, kako so si uredili spalne prostore. Zaradi prostorske stiske spijo v treh majhnih sobah, vsak niti nima svoje postelje. S sodelavko se strinjava, da je to lahko le začasna rešitev za toliko otrok. Skrbna babica težko skrije solze v očeh, ko razlaga o tem, kaj vse so pretrpeli zaradi očeta otrok, odvisnega od alkohola. Odločitev ene osebe je tako vplivala ne samo na življenje mame in njenih šestih otrok, ampak tudi babice, njenega sina in njegove družine. Prej dostojno življenje je čez noč postalo neznosno životarjenje.

Prav tako kot mama je šla v akcijo za izboljšanje družinske situacije tudi babica. Majhen kos zemlje, ki ga ima v lasti, je uredila do te mere, da se bo lahko nanj postavila majhna hiška, kamor bo lahko na svoje odšla njena hči z otroki. Zelo si želi, da se bo otrokom čim prej omogočilo normalno bivanje, kjer se bodo lahko spočili, učili in igrali, da bodo lahko le otroci, brez skrbi. Hkrati pa si v programu Veriga dobrih ljudi želimo, da bi sistem čim prej začel delovati na način, da ne bi za situacijo kaznoval žrtev nasilja in otrok, ki morajo zelo pogosto zapustiti svoje domove in življenje začeti na novo, temveč tistega, ki nasilje povzroča. Do takrat pa lahko takšnim družinam pomagamo po svojih zmožnostih. Ne nudimo samo enkratne pomoči pri plačilu položnic in nakupu hrane, temveč jim na različne načine omogočamo, da svojo situacijo spremenijo na bolje in v življenju obrnejo nov list. Brez podpornikov in donatorjev pa uspešnih zgodb v Verigi dobrih ljudi ne bi mogli pisati, zato smo vsem res hvaležni.