Premnogi otroci so se šolanja na daljavo lotevali lačni

In premnogi otroci so se lačni lotevali šolanja na daljavo. Brez računalnikov, brez interneta, s starši, ki jim pomoči ob učenju ne znajo ali ne zmorejo nuditi. V bivališčih, kjer ni mogoče urediti mirnega kotička za učenje. Nekateri so čakali, da sploh pridejo do navodil, pomagali so skrbeti za družino, namesto da bi se učili. Še posebej težko pa je bilo za tiste, ki ob splošni prikrajšanosti potrebujejo še učno pomoč. Mnogi so do nje komajda dostopali.

Zaprtje izobraževalnih in vzgojno varstvenih institucij je mnoge otroke iz nespodbudnih družinskih okolij obsodilo na utesnjena stanovanja pa tudi nezdrava in celo ogrožujoča družinska okolja. Ti otroci so v tem času izgubili varno zavetje, spodbude in pomoč, ki jo prejmejo v šoli. Številni med njimi so ostali tudi brez zagotovljenega toplega obroka, saj vse občine niso mogle poskrbeti za družine iz socialnega dna. Ves čas trajanja izolacije smo na ZPM Ljubljana Moste-Polje skozi Verigo dobrih ljudi s pomočjo donatorjev lahko delili hrano, jo dostavljali ali pa pošiljali bone družinam v stiski. Še vedno se mi zdi neverjetno, da smo v razvitem svetu, pa kot družba ne znamo poskrbeti, da otroci, pa tudi odrasli, ne bi bili lačni.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Na potrebe družin smo komajda odgovarjali. S pomočjo donatorjev, neskončno smo jim hvaležni, smo priskrbeli zares veliko število računalnikov. Prostovoljci so pomagali pri učenju na daljavo in inštrukcijah, vzpostavljali pa smo varstvo tistih otrok, ki so ostajali sami, ker starši ne morejo delati od doma. Stiske ljudi pa so še bolj razgalile neenakosti, ki jih blažijo vsi socialni ukrepi. Postali smo glas prezrtih srednješolcev, predvsem tistih, ki zaključujejo poklicne programe. Ti praviloma izhajajo iz socialno šibkejših družinskih okolij, v katerih ne dobijo potrebne spodbude in pomoči in imajo pogosto tudi zaradi domačih razmer slabše učne strategije, navade, zmožnosti. Letošnje šolsko leto je prineslo še dodaten udarec: nekateri dijaki so od septembra do januarja opravljali prakso, po vrnitvi k pouku bi jih čakalo nekajmesečno šolsko delo in zaključni izpiti. Vsega tega letos ni bilo in povsem sami so se morali spoprijeti tako z učno snovjo drugega polletja, kot s pripravami na končni izpit. Nepopisno neenakost, ki se jim je zgodila v primerjavi s tistimi vrstniki, ki so bili v šoli vso jesen in zimo in bi prakso morali imeti spomladi, smo predstavili vsem pristojnim. Zato, da bi razumeli, da bo ocenjevanje brez upoštevanja okoliščin močno prizadelo njihov večletni trud, ter jih še dodatno razslojilo. Nismo bili slišani, žal, smo pa dnevno poslušali in reševali njihove stiske.

Matej zaključuje poklicno strojno šolo. Ker doma niso imeli računalnika, ni mogel sodelovati pri pouku. S pomočjo donatorjev smo mu ga priskrbeli in mu tudi pomagali, da se je naučil uporabljati vsa orodja. A sredi že tako težkega obdobja je zbolel oče. Matej je tako namesto za računalnik in knjige sedel na traktor. Obdeloval je njive, ki so njihov edini vir preživetja. Ob večerih je kljub utrujenosti sedel še za računalnik, a je pripravam na zaključne izpite komaj sledil. Pa tako si je želel, da bi uspel in nadaljeval šolanje po sistemu tri plus dva.

Žan je od septembra do februarja opravljal učno prakso. S sošolci so bili pri pouku le nekaj tednov, ko je bil pouk zaradi epidemije končan. Nihče od njih ni imel niti rednih ocen, kaj šele zaključnih. Izjemno praktičen in priden fant ima težave s pomnjenjem. In četudi ima odločbo, ga v šoli, v kateri se pripravlja za poklic, nikoli nihče ni vprašal za njegove težave. Ko so šole zaprle svoja vrata ga je zajela tako silovita panika, da se sam sploh ni zmogel učiti. Kljub siloviti želji, da bi zaključil izobraževanje in se zaposlil.

Tudi Igor je upal na uspešen zaključek triletnega poklicnega izobraževanja. Že od osnovne šole naprej je pomagal mami pri negi bolnega očeta in opravljal študentsko delo, da je pomagal pri plačilu vseh položnic, zdravil in drugih stroškov, ki nastanejo ob težkih boleznih. Pred dvema tednoma je zbolela še mama, s silno slabo prognozo. Kljub mladosti se je odločil, da bo skrbel za starša, v njem pa tli želja, da bi zmogel uspešno zaključiti izobraževanje.