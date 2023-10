Pretresljive stiske s poplavljenih območij

Nekoč so bile njen dom domače in tuje univerze, danes 80-letna profesorica doma nima več. Nekoč so pred njihovo hišo stala otroška igrala, danes kamenje. Nekoč sta si izposodila denar, da sta odšla na svoje, danes družini grozi, da bo morala dom zapustiti. To je le nekaj zgodb s poplavljenih območij, ki so se jim odločili prisluhniti v Verigi dobrih ljudi. Pa ne le prisluhniti, ampak seveda tudi z vašo pomočjo pomagati in spremljati, dokler se v zgodbah ne bodo začeli pojavljati srečni konci. Z Anito Ogulin se je na teren odpravila Anamarija Ficko. Tokrat v Letuš, kjer naj bi še pred novembrom vendarle izvedeli, ali bodo morali zapustiti svoje domove ali ne.

Ob sredah in četrtkih pred skladiščem Zveze prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje običajno že zjutraj stoji avto s posebnim napisom, ob njem pa tisti, ki jim za sočloveka ni vseeno. "Zelo pomembno je, da se srečamo z ljudmi, da oni vedo, da niso sami," pravi Anita Ogulin. V nedavnih poplavah smo Slovenci dokazali, da znamo pomagati drug drugemu, ko je najhuje. A voda je odtekla, blato so počistili, prostovoljci po večini odšli, marsikomu pa so ostali samota in skrbi.

icon-expand Anita Ogulin FOTO: Kanal A

Prva postaja je bila občina Braslovče, in sicer naselje v Letušu. V tem naselju ni človeka, ki ga ne bi prizadela voda. Med njimi je tudi 80-letna Paula Zupanc Ecimovič. Paula je profesorica. Sociologijo in kulturne študije je nekoč predavala doma in v tujini. "V Londonu, Parizu, New Yorku, San Franciscu, vsa ta okolja. Predavala sem tudi na Kitajskem, v Pekingu, takrat, ko še nismo imeli stikov s Kitajsko," razlaga. Zdaj, ko bi morala mirno uživati sadove svojega dela, nima ne doma ne varne prihodnosti. "Občina nama je dodelila eno majhno stanovanje za ta čas," pravi Paula. Hišo je treba povsem prenoviti.

icon-expand Paula Zupanc Ecimovič FOTO: Kanal A

Na drugi strani živi mlada štiričlanska družina. Tudi njim je narasla voda uničila pravkar prenovljeno gnezdo. Blata so se znebili, strahu pa se jim še ni uspelo. "Malo smo pod stresom, ker ne vemo, kdaj bo spet poplavilo," pravi mama. Mlada starša z leto in pol ter štiri leta starima otrokoma sta lani s kreditom kupila ta skromni vikend. A kar sta z lastnimi rokami ustvarjala eno leto, je voda uničila v enem dnevu. Sama s kreditom in minimalno plačo poškodovanega stanovanja brez pomoči občine in Verige dobrih ljudi ne bi mogla obnoviti. Bolj kot vse potrebujejo varno prihodnost. V roku dveh let naj bi namreč celotno naselje selili v Braslovče. "Otroka se ne obremenjujeta toliko, k srcu sta si jemala igrače, ki jih je odneslo," se pošali mamica.

icon-expand Mamica štiričlanske družine, prizadete v poplavah FOTO: Kanal A

Petčlanska družina je že pred poplavami bila svoje bitke in preizkušnje, nenehno razpeti med bolnišnicami v Velenju in Ljubljani zaradi najmlajšega člana, ki je zaradi prezgodnjega poroda utrpel poškodbe. Tudi ostali člani niso povsem zdravi. "Zdaj so mi še sladkorno našli, čakam na prave rezultate. Potem še ta voda. Jaz bom že preživela, hudo mi je za otroka," pravi mamica. "Saj so še hujše stvari. Ampak kaj, ko se leta in leta nalaga in trpijo tvoji otroci. Ti že potrpiš, ampak ko pa trpiš preko svojih otrok, to pa boli. Zelo boli," dodaja.

icon-expand Tudi petčlanska družina je zaradi poplav v hudi stiski, poleg tega pa imajo tudi številne zdravstvene težave. FOTO: Kanal A

Jasmina Roter Jager je vse od poplav nenehno na terenu. Hvaležna vsem, gasilcem, civilni zaščiti, društvom, donatorjem, ki so pomagali prebivalcem in še ne nehajo. Občina Braslovče je namreč ena redkih, če ne celo edina, ki še ima odprt zbirni center, v katerega se zadnje čase zgrinja vse več ljudi po pomoč. "Z občino Braslovče smo rekli, da bomo delali toliko dolgo, dokler ne bo poskrbljeno za te ljudi. Tako, da mi še ne bomo končali," pravi.

