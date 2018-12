Kaj storiti, če zaradi finančne stiske zmanjka za darila?

Pri obdarovanju morajo starši narediti red, meni specialni pedagog Marko Juhant. Če bo otrok dobil darilo doma, pri babici in še pri vseh tetah in stricih, mu to povzroča zgolj škodo. Praznični družinski obred, ki se razvije v domačo tradicijo, za otroka pomeni več kot draga darila.

"Starši se lahko odločijo, da bodo naredili nekaj posebnega, česar na običajen večer ne," svetuje Marko Juhant. FOTO: POP TV

Vzdušje je pomembnejše od daril Veliko staršev se v tem času znajde v težkem položaju, ko preprosto ne morejo izpolniti želja svojih otrok. To najprej pri starših lahko povzroči občutek: nisem bil uspešen tako kot drugi starši. Ta občutek neuspeha se nato prenese še na otroke, opozarja Marko Juhant, specialni pedagog in strokovnjak za motnje vedenja in osebnosti: "Starši se skušajo ubraniti in razložiti situacijo, v kateri se tudi sami ne počutijo dobro, otroci pa to doživljajo preprosto zato, ker niso primerljivi s sošolci. Medtem ko se drugi v šoli pohvalijo z darili, se oni ne morejo." A starši imajo možnosti, da to stisko ublažijo. Juhant izpostavlja dve ključni rešitvi. Prva je, da znajo starši v tem obdobju otrokom s pogovorom pokazati, da imajo tudi oni nekaj, zaradi česar so bogati, stvari, ki so res vredne: ljubezen, spoštovanje, skrb drug za drugega. "Ne bo bistveno spremenilo razmer, da otroci niso dobili daril, še vedno ne bodo primerljivi, ampak občutek – tudi mi imamo nekaj – tega se sicer ne pokaže, ampak občutek je pa drugačen." A to deluje le, če starši naredijo še nekaj – poskrbijo za neki poseben družinski obred. "Starši se lahko odločijo, da bodo naredili nekaj posebnega, česar na običajen večer ne. Mogoče bodo pripravili za večerjo nekaj, kar ne pripravijo vsakokrat, poudarjam, da ni treba, da je to dražje, pomembno je, da je to ravno na tisti dan. Lahko tudi samo spečejo kruh, ga še vročega postavijo na mizo. In kaj se zgodi? Zgodi se, da otroci drugo leto spet pričakujejo iste stvari na mizi. In tako to postane obred in z leti obred pomeni bistveno več kot sama darila."

Z leti družinski obred postane pomembnejši, kot so darila. FOTO: iStock

»Starši se lahko odločijo, da bodo naredili nekaj posebnega, česar na običajen večer ne. Mogoče bodo pa pripravili za večerjo nekaj, kar ne pripravijo vsakokrat, poudarjam, da ni treba da je to dražje, pomembno je, da je to ravno na tisti dan."

Starši se morajo potruditi in pripraviti nekaj posebnega in ustvariti praznično vzdušje, opozarja Juhant, samo pogovor ni dovolj. "Težava je, če starši ne vidijo takih drobnih možnosti in vidijo samo pogovor. Ob tem pa imajo še malo zadrgnjeno grlo zaradi občutka 'ni mi uspelo', ali pa 'spet nimam', ali pa 'drugo leto pa prisežem, da bo', pozabijo pa nekaj narediti!" Daril je lahko tudi preveč Čas, ko darila nosijo Miklavž, Božiček in še dedek Mraz, je lahko velika past za starše in sorodnike, ki hitijo izpolniti otroku vsako željo. Sploh če ta pričakuje darila ob vseh priložnostih in na vseh naslovih: "Problem je, da otroci pričakujejo vedno več. Od vsakega obdarovalca prikazujejo več. Postavijo se: 'Naslednji, prosim!', in nobeno darilo ni več dovolj dobro. Zapadli so reklamam in stremljenju ostalih po več in mnogi starši ne znajo povedati, da več ni tudi bolje."

Preveč daril razvoju otroka škoduje. FOTO: Thinkstock

Vlogo staršev v tem obdobju opisuje kot vlogo režiserja, ki sorodnikom odredi kaj, koliko in kdaj naj kdo od njih kupi otrokom: "Ne pa da vsakokrat pri vsakem od teh oseb pride neko darilo. To razvrednoti vsa ostala darila. Vsako novo istega ranga razvrednoti vsa ostala in še pričakovanja so neznansko velika, zato ker se sorodniki hočejo izkazati. Vrednost se zmanjšuje s številom daril, otrok pa potrebuje zelo malo. Dobro je, da je premišljeno, kaj dobi. Drugače se vam zelo hitro lahko zgodi, da dobi kaj, kar mu škoduje. Kakšen telefon ali kaj podobnega, pri čemer vi sploh še niste imeli namena dovoliti uporabe telefona. Če nič drugega, imaš potem problem z otrokom in s tem sorodnikom, ki ga je dal." Skrivnost dobrega obdarovanja je v pravi meri: "Občutek ni čisto pravi, če vse to dobiš, če je preveč tega. In pri otroku, ki je vajen veliko dobivati, so pričakovanja vedno večja."

Otrokom pustimo čarobne občutke, dokler v dobre može verjamejo. FOTO: POP TV

Juhant priporoča, da se starši preprosto odločijo za enega od treh praznikov, ko bodo obdarovanju tudi namenili največ pozornosti: "Da tudi otrok ve, kdaj naj pričakuje. Vseeno je, katerega izberemo. A tistemu moramo potem dati težo, če tega namreč ne naredimo, je potem vse izenačeno, in vsakokrat bomo iskali darila enakega ranga." Bi otroku povedali resnico o Božičku? Vprašanje, s katerim se ukvarjajo starši, je seveda tudi, ali otrokom povedati resnico o obstoju Božička, Miklavža in dedka Mraza ali sodelovati pri ustvarjanju zgodbe, ki se bo nekega dne gotovo boleče razblinila."Moram reči, da del teh občutkov, da obstajajo čudeži, je otrokom treba pustiti, dokler verjamejo, pa tudi potem se je treba še potruditi za skrivnostnost. Ko so malo večji, že vedo, ko se pogovarjajo s sošolci. Zadaj jim je jasno, da teh stvari ni, ampak po tihem, narahlo in na skrivaj pa še vedno verjamejo. In s tem, kako mi vzdržujemo to podobo, naredimo ta svet majčkeno bolj pravičen in še malo bolj privlačen." Veriga dobrih ljudi Da bi bil ta december prazničen in čaroben za vse družine pod okriljem Verige dobrih ljudi, jim lahko pomagate tudi tako, da na obrazcu dohodnine 0,5 odstotka namenite Verigi dobrih ljudi. Obrazec lahko izpolnite na e-Upravi ali ga natisnete in pošljete na naslov ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana.