Pri 16 letih prvič na morju: 'Čutijo krivdo, ker jim je lepo'

Jutranji sestanek z vzgojitelji, animatorji, spremljevalci otrok, med katerimi so zdravnik, strokovnjaki in prostovoljci, je namenjen počutju otrok. Tudi občutju spremljevalcev. Njihovim doživljanjem in spoznavanjem slehernega otroka. In izdelavi dnevnega programa, ki – čeprav je sestavljen že v Ljubljani, ga prilagajamo potrebam otrok, ki jih vodimo.

Tudi tokrat jih imamo zares veliko, ki doživljajo počitnice prvič v svojih življenjih. Otrok, ki v morje gledajo z navdušenjem, stik z vodo pa jim ne dopušča, da bi se zmogli sprostiti in se ob strokovnem vodenju prepustiti učenju plovnosti. Pogosto poslušam, da pri 16 letih zares ne more biti nikogar, ki počitnic ob morju ali drugod ne bi doživel. Pa jih imamo. Prvič na počitnicah. Prvič doživljajo stik z morjem – in plavanje je zanje pojem strahu pred vodo.

Neizbežni so pogovori o stiskah otrok. O njihovih globokih ranah, ki jih skozi strategije preživetja v zanje neprijaznih okolij razvijejo. O njihovem izražanju in skrbi za starše, sorojence ... O tem, da se preprosto ne upajo sprostiti in čutijo krivdo, ker jim je tu lepo. Ker so varni, ker smo z njimi vsi, ki nam je zanje mar. Čisto čisto vsak otrok ima svojo zgodbo. O marsikateri bom gotovo pisala – z distance časa. Tokrat ne zmorem, ker so tukaj in zdaj in sem sleherni dan v njihovih enodejankah življenja.

Več kot sto otrok v eni izmeni prvič doživlja objeme. Kot grozdki se stiskajo k nam in iščejo toplino, ki jo prejemajo tudi z objemi. Velike očke majhnih glavic iz dneva v dan bolj pogumno sprejemajo danosti, ki jim jih nudimo. Športne igre, različne delavnice in dejavnosti, zabavo, plavanje, supanje, vožnje s kanujem in Aladinovo blazino, supi, skoki v vodo, pa minuta do zmage, zmenkarije, nočni sprehodi, joga, ples ... Mnogo je vsega, s čimer otroke povezujemo, jim krepimo socialne veščine, odkrivamo in razvijamo talente, krepimo motoriko in seveda odvajamo od mobilnikov. Nimajo jih vsi. Več kot polovica jih nima. Pa tudi tisti, ki jih imajo, jih imajo zgolj za klice domov – saj je letovanje z nami možnost neposrednega stika otrok z vrstniki iz vse Slovenije. Je izmenjava izkušenj in mnenj, povezovanja v nova prijateljstva, tudi prve male ljubezni. Pa silno pomembna vzgoja za samostojnost in vrednot, kot so spoštovanje, zdravje, znanje, prijateljstvo, solidarnost, sodelovanje. Z eno besedo odgovornost. Vse to predstavlja le kamenček v mozaiku prizadevanj za zdrav razvoj naših otrok.

Kako lepi so občutki, ko ta mlada bitja v varnem okolju želijo pogovor, ne le z vrstniki. Želijo se pogovarjati z nami. Mi smo vsak trenutek pripravljeni na to. Zaupajo nam. Ker nihče od nas ne hlini – ampak živi zanje in z njimi. Ves čas letovanja. Med otroki jih je nekaj, ki so plačljivi ali pa so letovanje zaslužili z vidnimi rezultati na različnih področjih. In danes mi je dekle v solzah dejalo, da se ob spoznavanju vrstnic in njihovih težkih zgodbah zaveda, kako lepo otroštvo ji zagotavlja njena družina. Povedala je, da čuti veliko hvaležnost, da živi v okolju, ki jo je oblikovala v uspešno, zdravo in samozavestno trinajstletnico.