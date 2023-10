Prihodki mnogih Slovencev ne zadoščajo za osnovno preživetje družine

ZPM Ljubljana Moste-Polje, nevladna in humanitarna organizacija z vseslovenskimi programi za pomoč otrokom, mladostnikom in družinam v stiski, ob včerajšnjem svetovnem dnevu hrane in mednarodnem dnevu boja proti revščini opozarja na dolgoročno slabšanje razmer za otroke in družine v državi.

Na slabšanje finančnih razmer družin zagotovo vplivata rast cen in neurejena stanovanjska politika, ki družine sili v plačevanje visokih najemnin. Vsaka izredna situacija ali dogodek pa finančno in materialno stanje družin še poslabša. To se je pokazalo v času koronavirusa, pa tudi ob nedavnih poplavah. Zato Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, poudarja, da se v stiski zelo hitro znajde vsak, čeprav mnogo ljudi živi v prepričanju, da se nikoli ne morejo znajti na strani revščine: "S trenutno politiko revščina ne bo izginila in ostaja med nami, zato je na nas posameznikih, da s solidarnostjo in empatijo naredimo razliko v družbi. Začnimo s tem, da ne obsojamo ljudi, ki se znajdejo v stiski iz katerega koli razloga."

Ljudje, ki delajo, pa ne zmorejo preživeti meseca, se ne čutijo enakovreden del družbe, saj je med nami še vedno močno prisotna stigma v povezavi z revščino. Otežen jim je dostop do osnovnih dobrin, pa tudi do dobrin, ki predstavljajo pomemben člen za socializacijo in ustvarjanje družbenih vezi. Tudi otroci iz teh družin so izrazito neenaki v primerjavi z vrstniki. V okviru programa Botrstvo, ki je v svojih 13 letih delovanja pomoč namenil že 12. 846 otrokom in mladostnikom, trenutno pa jih pomoč prejema okrog 6.000, še vedno zaznavajo potrebo po pomoči, predvsem pri kritju osnovnih življenjskih potrebščin in kritju stroškov za športno in kulturno prostočasno udejstvovanje otrok. Slednje je sila pomembno za širjenje otrokove socialne mreže, psihofizični razvoj in druge veščine ter razvoj potencialov. Otrok, ki se zaveda močnih področij, je bolj samozavesten in verjame vase ter v svoje zmožnosti. Vse to mu omogoča postavljanje izobrazbenih ciljev in izhodišče za lepšo prihodnost.