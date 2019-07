'Pripotovala je na naslov, kjer moža že dve leti ni bilo več. Zlomljena se je vrnila domov'

Priznati moram, da je današnje zgodnje jutranje zvonjenje pravo veselje za nov dan. "Gospa, imamo staro hišo, na Krku. Za šest dni vam jo z veseljem ponudimo za letovanje ene od vaših družin." Pred tednom dni je prišla podobna ponudba hotelskega kompleksa, ki me je prav osrečila. Kajti, že nekaj let nudijo družinam največjih stisk Slovenije tedenske počitnice v njihovih čudovitih destinacijah.

Kako zelo pomembna je takšna ponudba za družine, ki nimajo prav nobenih možnosti preživljanja počitnic zunaj kraja bivanja. Pa naj si bo na morju ali kje drugje. Kako ganljive so zgodbe družin, ki v svojih življenjih sploh še niso doživeli skupnega dopusta. Celo ne s svojimi starši, pa tudi sami kot starši jih ne zmorejo. Ker so vpeti v večgeneracijsko revščino. In ko jim uspemo omogočiti vsaj nekaj dni odmika od trpkega vsakdana, obveznosti, tegob in pomanjkanja, se vračajo rosnih oči in srčne hvaležnosti. Pravijo, da njihovo življenje po taki prvi izkušnji poteka povsem drugače. Na oddihu so se zbližali, odnosi so postali boljši, opremijo se z doživetji, ki jih lahko delijo z redkimi prijatelji, otroci z vrstniki. Da, življenje poteka odtlej drugače, bolj motivirano in jim daje nov zagon. Še danes mi zvenijo besede naše terapevtke, ki je bila s polnim avtobusom družin konec tedna v Zambratiji. Tja smo jih odpeljali maja – da bi s spremljevalci, psihologi in terapevti doživeli drugačnost odnosa – kot tedaj, ko so se vključevali v naše podporne programe. Ko so bili v najtežjih življenjskih obdobjih. To počnemo z družinami naše Verige dobrih ljudi, ki zapuščajo naš humanitarni program, ker so opolnomočene do te mere, da bodo zmogle same naprej. In terapevti tudi neposredno preverijo dinamiko odnosov znotraj posamične družine. Kako drugače kot neposredno, v počitniških domovih, kjer so skupaj starši in otroci. No, in ko so vstopali na avtobus, je ena od mamic prosila, če jo počakajo vsaj dve minuti. Stekla je iz avtobusa k morju, poljubila je vodo in plažo in se zahvaljevala nebu, da ji je bilo dano prvič v življenju doživeti počitnice v nebesih. Samodejno so ji po licih tekle solze sreče – v avtobusu pa so v objemu pristali kot družina, vsi štirje otroci in oba starša.

Anita Ogulin FOTO: Miran Juršič

In prav danes je poklical koordinatorko projekta Botrstvo oče samohranilec, ki je tudi prvič pri svojih 47 letih s šestletnim sinkom na morju. Bil je tako srečen in vesel – hkrati pa poudarjal, da ne more verjeti, da je tudi on vreden tega božanskega občutja – ko oba s sinom objemata morje, ko imata pripravljeno in postreženo hrano, ko spita v čudoviti sobi s kopalnico. Ne, tega ne bo nikoli v življenju pozabil, je hvaležno dejal. In še to, da ni mogel počakati, da bi vse to povedal, ko se vrne, ampak takoj, saj se mu zdi, da sanja. To so zgodbe – ki puščajo sledi. Ne le njim in nam. Družbi kot celoti. Kajti ljudje, ki doživljajo revščino, se počutijo nevredni, nespoštovani, obtežijo se s sramom, obolevajo tako duševno kot fizično, usiha jim funkcionalna pismenost. Revščina danes ni več taka, kot je bila pred desetletji in več. In ne predstavlja zgolj materialne prikrajšanosti – ampak posledično prinaša nepredstavljivo socialno izključenost. Osamelost in odmaknjenost od vsega, čemur pravimo življenje. In se strahovito prenaša na otroke. Zadnja leta dnevno opažamo zaskrbljujoč pojav, da otroci prevzemajo skrb za preživetje družine. In otroci seveda za to nimajo opreme. Posledice pa čutimo na vsakem koraku, pa naj si gre za slabšanje zdravja otrok, neenakost, nedostopnost do izobraževalnih in drugih vsebin. V času samostojne Slovenije smo izgubili generacije otrok, ki svoje stiske skrivajo že celo pred starši. V naših programih pa se z njimi, in tudi posledicami le teh, ves čas srečujemo. Zato ni čudno, da nam je raziskava Inštituta za socialno varstvo uradno postregla s podatki, da je tudi znanje slovenskih najstnikov vse bolj odvisno od ekonomskega, kulturnega in socialnega statusa ter izobrazbe staršev. Kot družbo in državo bi nas moral skrbeti podatek, da revščina preprečuje dostojno življenje tudi do petim generacijam. Otroci iz družin v stiski so prepogosto izločeni, izključeni iz družbe vrstnikov, nimajo dostopa do znanj in izkušenj, ki bi jim pomagali v življenju preseči začarani krog revščine. Zato se dnevno trudimo in prizadevamo za enake možnosti otrok. In če želimo biti učinkoviti, nam izkušnje nalagajo, da moramo učinkovito vstopati v družine, ki so postale obrobje družbe. Ko to pišem, je petek. In s sodelavko se običajno tudi ta dan odpraviva na oglede družin. Danes se ne bova. Kajti Komisija za humanitarna vprašanja ima ogromno vlog – in treba jih je obravnavati, kajti uporabniki pričakujejo odgovor. Medtem pa potekajo terapevtske obravnave staršev in otrok. Če so petki v javni upravi tisti, ko ljudje gredo lahko prej z dela, pa so naši petki kot drugi dnevi v tednu. Nikoli, prav nikoli se ne zaključijo pred šesto ali sedmo popoldne, zvečer.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni beleži v dnevniku za našo spletno stran.