Prišli sta z enim kovčkom in le nekaj oblačili

Enega od prijetno sončnih dni smo izkoristili za pohod do Krnice, ki je bil prežet z raznimi športnimi izzivi. Na poti je hodila poleg mene, najprej v tišini, nato pa je postopoma začela potiho, a vztrajno odgovarjati na moja vprašanja, kot so "katera je tvoja najljubša barva" in "kateri predmet v šoli imaš najraje" . Počasi, a vztrajno je tekel najin pogovor, ki so ga prekinjali športni izzivi, ki smo jih pripravili za otroke.

Eden od izzivov je bil tudi ta, da smo morali krajši del poti prehoditi v paru z zavezanimi nogami. Na začetku je bilo na obrazih nekaterih otrok opaziti malce nelagodja in zaskrbljenosti, kajti ne le, da so morali sodelovati z nekom, ki ga morda niso poznali, še skupaj so imeli zavezano eno nogo. A začetna trema je kmalu popustila in spletla so se nova prijateljstva. Med izzivom so morali namreč o novem prijatelju izvedeti tudi pet novih dejstev.

Na moje vprašanje, katerih stvari še ne veva ena o drugi, mi je deklica povsem nepričakovano zaupala, kako so se z bratcem in mamico morali umakniti stran od očeta in z njim nima več stikov. Ob njeni zgodbi ostaneš brez besed. A trenutek, ko ti otrok zaupa nekaj takega, nikakor ni pravi čas za molk. V delčku sekunde moraš zbrati misli in se odzvati. Deklico objamem, ji obrišem solze in ji povem, da se na taboru ne rabi nikogar bati in da je varna. V tistem trenutku sem se počutila nemočno, a sem še isti dan pri deklici opazila ogromen napredek. Postala je bolj živahna in si poiskala kar nekaj novih prijateljic, s katerimi je ustvarjala in pletla zapestnice.

En večer, ko smo se odpravljali spat, mi je, medtem ko sem jo zavijala v "burito", na uho šepnila: "Na taboru se imam lepo in me ni strah, tako kot me je bilo doma, ko sem se skrila v sobo, pa sem vseeno slišala, kako se mama in oče prepirata." Na dan, ko smo se poslavljali, deklica razigrano priteče k meni in mi prinese ogrlico. Najprej sem mislila, da mi jo je prinesla samo pokazati – še eno izmed tistih, ki jih je ustvarila v teh dneh – a me preseneti z besedami: "To sem naredila zate." Moje oči so postale polne solz, na obrazu pa se mi je narisal nasmešek. Ostala sem brez besed. Objamem jo in ji še enkrat povem, kako čudovita deklica je in kako zelo sem ponosna nanjo.