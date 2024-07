Pro Plus napolnil več deset šolskih torb za otroke iz socialno ogroženih družin

Naša medijska hiša je zavihala rokave. Čeprav se zdi, da je do začetka pouka še daleč, smo s šolskimi potrebščinami napolnili več deset šolskih torb in jih odpeljali na Zvezo Anite Ogulin in ZPM, ki jih bo razdelila socialno ogroženim šolarjem tretje triade. Nakup vsega za šolo je namreč zelo velik strošek, v zadnji triadi osnovne šole lahko znaša tudi več kot 200 evrov na otroka, kar mnoge družine, ki so že tako na robu, pahne še v večjo stisko.

OGLAS

V rdečih majicah in z nasmeški na obrazih se je šest naših prostovoljk odločilo, da bodo svoje nakupovalne košarice napolnile s šolskimi potrebščinami. Škatle polne šolskih potrebščin so odnesle v skladišče Zveze Anite Ogulin in ZPM, punce pa so zopet zavihale rokave in začele s polnjenjem torb.

V vsaki torbi pa so naše prostovoljke pustile tudi košček svojega srca in nekaj lepih besed namenile vsakemu prejemniku torbe. "Šolarki sem sporočila, da verjamemo v njo, da bo uspešno premagovala vse izzive in dosegla vse, kar je v njeni moči," je povedala ena od naših prostovoljk.

Pakiranje šolskih potrebščin v skladišču ZPM Moste-Polje FOTO: Damjan Žibert icon-expand

In če človek najde v sebi moč, lahko uresniči vsako svojo željo, zato je toliko bolj pomembno, da otroke opremimo ne le s šolskimi potrebščinami temveč tudi z vrednotami. "Da dobi sporočilo, da njegova vrednost ni to, kakšen nahrbtnik, oblačila ali mobitel ima, njegova vrednost je v tem, kakšen odnos ima do sebe, drugih in okolja," pravi Monika Ažnam iz Verige dobih ljudi. Šolske torbe pa lahko pomagate napolniti tudi vi – v skladišču Zveze Anite Ogulin in ZPM bodo veseli vsake donacije.