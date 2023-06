Pro Plus za otroke daroval 10 računalnikov, ZPM zbira tudi šolske potrebščine

"Računalnike bomo razdelili otrokom iz družin, ki so se znašle v stiskah," je povedala. Družinam pomagajo na različne načine, tudi s šolskimi potrebščinami, kamor pa vse bolj sodijo tehnični pripomočki – torej tudi računalniki. "To družinam predstavlja zelo velik strošek," pojasnjuje. V organizaciji so med družinami tudi preverili, kakšne so potrebe po računalnikih in ugotovili, da so potrebe večje, kot so mislili.

Naše podjetje je otrokom namenilo 10 rabljenih računalnikov, ki so stari približno pet let, a so dobro ohranjeni in še vedno uporabni. Prevzela jih je sodelavka Zveze prijateljev mladine Moste-Polje Živa Logar . "Mi smo se zelo razveselili donacije," je povedala. Pojasnila je, da bodo računalniki namenjeni družinam, ki so vključene v njihov program Veriga dobrih ljudi, ki poteka pod okriljem ZPM Moste-Polje.

Trenutno smo priča tehnološkemu napredku in digitalizaciji, vse bolj v to smer gredo tudi šole. "Povečane potrebe so se pokazale v času pandemije, zdaj pa strmo naraščajo in kolikor vemo, se v zadnjem času govori tudi o prilagoditvah v šolstvu, kjer bo računalnik lahko tako pomemben, kot so šolski zvezki," pravi in dodaja, da je to, da je v domu prisoten računalnik, vse bolj pomembno za nemoten potek šolanja.

Med svojim delom se srečujejo z zelo različnimi zgodbami. Ena od mam je pojasnila, da se je moral sin pripraviti na kolesarski izpit. Ker doma nimajo računalnika, vaje pa so zgolj na internetu, je uporabljal računalnik v knjižnici, ki pa se nahaja približno pol ure od njihovega doma.

"Predvsem se nam zdi pomembno, da otrokom, ki nimajo enakih možnosti kot njihovi vrstniki, omogočimo, da niso izpostavljeni stigmi revščine," je sklenila.

Humanitarni program Veriga dobrih ljudi je vseslovenski program, kar pomeni, da pomagajo družinam iz vse Slovenije. Z razdeljevanjem šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto so začeli že prejšnji teden, razdeljevali pa so jih družinam po vsej Sloveniji. Tistim družinam, ki ne bodo morale same priti po računalnike, jih bodo pripeljali.