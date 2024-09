Proizvajalec sveč z donacijo 10 tisočakov Verigi dobrih ljudi

Sodelovanje z Zvezo Anita Ogulin & ZPM podjetju EMMA predstavlja enega od načinov, kako resnično živeti in delovati srčno, so zapisali v sporočilu za javnost.

Projektu Veriga dobrih ljudi se vsako leto pridruži več kot tisoč pomoči potrebnih. Številne družine se namreč spopadajo s finančno nestabilnostjo. "Najbolj ranljive družine potrebujejo približno dve leti celostne pomoči, da se opolnomočijo. Vključenost v projekt Veriga dobrih ljudi jim nudi finančno in materialno pomoč, brezplačno pravno pomoč, strokovno vodenje in krepitev funkcionalnih kompetenc ter psihosocialno pomoč. To so ključna orodja za nov začetek, pogum in izhod iz revščine," so navedli v sporočilu.

Dodali so še besede strokovne sodelavke Zveze Anita Ogulin & ZPM Nine Facchini: "S takšnimi dobrosrčnimi donacijami slovenskih podjetij je pot družin iz revščine kljub temu, da še zdaleč ni preprosta, vsaj mogoča. Celostna podpora in pomoč družinam v stiski sta zato ključni pri sistematskem reševanju revščine in dolgotrajnem uspehu pri izhodu iz nje."