'Bližnji včasih preveč pričakujejo od mene'. Si znaš pomagati?

Kot pravi, se je odprlo tudi vprašanje preventive, torej kaj bi lahko naredili, da bi duševne stiske preprečili, preden sploh nastanejo. "In tako se je leta 2015 rodila ideja za program Dobro sem. Program, kjer bi lahko ljudem brezplačno ponudili vsebine za krepitev duševnega zdravja, da si znajo tudi sami pomagati, da okrepijo svojo psihično odpornost in s tem zmanjšano možnost pojava duševnih stisk na dolgi rok," je pojasnila.

Stanje duševnega zdravja se kaže v vitalnosti, moči in volji do dela, dobrih medosebnih odnosih in v zmožnosti sprejemanja dnevnih naporov ter uravnavanju stresa. Dobro duševno zdravje tako pomeni tudi večjo prilagodljivost, iznajdljivost in odpornost na različne napore ali neprijetne dogodke. "Zato smo se začeli veliko bolj ukvarjati s tem, kako ljudem ponuditi brezplačno podporo pri reševanju stisk, da se lahko opolnomočijo in potem lažje rešujejo ostale težave," je povedala Neža Janež , izvajalka programa Dobro sem.

Pri Zvezi Anite Ogulin in ZPM so že pred leti pri delu v njihovih humanitarnih programih opazili, da ljudje zelo težko rešujejo svojo stisko, če se na osebni ravni ne počutijo dobro in poleg težave, s katero se soočajo, doživljajo še osebne duševne stiske. Kot so poudarili, duševno zdravje ni pomembno le za fizično zdravje, ampak omogoča tudi zmožnost delovanja na čustveni, miselni in družbeni ravni.

Med letoma 2015 in 2022 so usposobili 210 trenerjev, ki so izvedli 104 sklope delavnic, skupaj je bilo tako v program vključenih 1400 udeležencev. "Samo v lanskem letu smo usposobili še 94 trenerjev in v programe vključili 150 odraslih in več kot 500 otrok," pravi Janeževa.

V osnovi je bil sicer namenjen ranljivim skupinam (mladim, ki se soočajo z brezposelnostjo ali socialno ter finančno negotovostjo, trajno brezposelnim staršem mladoletnih otrok oz. staršem v socialno-ekonomskih stiskah, socialno ogroženim starejšim in drugim ranljivim skupinam posameznikov ter otrokom), a so pozneje ugotovili, da vsebine, ki so jih zasnovali, pridejo prav čisto vsakemu in da je prav vsak odrasel človek lahko na neki točki v življenju ranljiv. Ko se na primer znajdemo v neki situaciji, ki je ne znamo rešiti.

Program Dobro sem je namenjen tistim, ki potrebujejo podporo in pomoč pri soočanju s trenutnimi stiskami oziroma si želijo poskrbeti za svoje dobro počutje in s tem bolj kakovostno življenje.

Posamezniki na delavnicah pridobijo zmožnost izbire najbolj primernih strategij in veščin za reševanje problemov, konfliktov ali prilagajanja na spremembe. Skozi sodelovanje s skupino se naučijo prožnosti v vedenju, mislih in čustvih. Pridobijo pa tudi znanje za varovanje lastnega duševnega zdravja. "Na delavnicah se naučimo vsebin, da se potem lažje znajdemo v življenju," je povzela sogovornica.

Kaj pravijo udeleženci? 'Spoznala sem globino občutkov, razlog pozitivnega in negativnega obnašanja'

Kakšno moč imajo delavnice, najbolje opišejo kar pričanja udeležencev. "Spoznala sem in sedaj razumem svoje reakcije na dogodke in drugače razmišljam. Prerasla sem samo sebe. Spoznala sem globino občutkov, razlog pozitivnega in negativnega obnašanja," je sporočila ena od udeleženk. Druga je dodala, da je veliko bolj samozavestna in suverena. "Veliko potrditev sem dobila, da sem bolje, kot sem mislila. Da smo v družini izredno kritični drug do drugega in da si nismo dovolj v oporo. Da se imamo preprosto premalo radi in da si mečemo polena pod noge," je bila ranljiva.

Ena od udeleženk je bila najbolj zadovoljna s tehnikami sproščanja in dodala, da je prek delavnic spoznala, da zmore več.

"Predvsem sem spoznala, da sem v življenju živela življenja drugih, moje potrebe, želje, so bile vedno v ozadju ali celo potlačene. Delavnica mi je odprla pot do mene same, do mojih želja, mojih potreb in predvsem v tem, da si od udeležbe na delavnici dovolim izraziti čustva bolj kot prej," ugotavlja še ena udeleženka.

Še ena udeleženka pravi, da zdaj bolj ceni tako sebe kot druge okoli sebe – družino in prijatelje. "Spoznala sem, da je učinkovita in iskrena komunikacija ključ do dobrih medsebojnih odnosov," pravi. Druga pa razkriva, da zdaj v svoj vsakdan skuša vpeljati meditacijo in hvaležnost. "Sem tukaj in zdaj obkrožena s čudovitimi ljudmi, prijatelji, družino. Našla sem nove hobije, aktivnosti, prijatelje," je zapisala.