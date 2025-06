'Izziv revščine' prejel zlato nagrado DIGGIT v kategoriji Neprofitne organizacije

Medijski partner projekta Izziv revščine je POP TV.

"Želeli smo dokazati, da lahko na zanimiv in inovativen način ozaveščamo tudi o težkih in kompleksnih družbenih temah, kot je revščina, kar neprofitnim organizacijam pogosto predstavlja velik izziv. Namesto moraliziranja 'Izziv revščine' postavi uporabnika v središče dogajanja, da lahko iz prve roke izkusi brezizhodnost položaja družine ter sam oblikuje svoje mnenje," so pojasnili na Zvezi Anita Ogulin.

Da bi javnosti približali občutke nemoči in stiske, ki jih doživljajo družine v revščini, so na humanitarnem programu Veriga dobrih ljudi, ki deluje pod okriljem Zveze Anita Ogulin, zasnovali Izziv revščine. Interaktivna spletna izkušnja postavi uporabnika v kožo resnične družine v stiski, ki mora z omejenim proračunom krmariti skozi vsakdan, poln odločitev, odpovedovanj in nepričakovanih izzivov.

V izzivu so predstavljene resnične zgodbe treh družin iz Verige dobrih ljudi, ki ponazarjajo, kako hitro lahko kljub zaposlitvi in na videz stabilnim dohodkom pride do stiske in socialne izključenosti. "Revščina v Sloveniji pogosto ostaja nevidna. Javnost si težko predstavlja, kako kompleksno in dolgotrajno je izstopiti iz stiske, še posebej brez zunanje pomoči, ter da lahko prizadene tudi delovno aktivne posameznike in družine," povejo na Zvezi Anita Ogulin, kjer sicer že več let opozarjajo na zaskrbljujoče naraščanje revnih zaposlenih. "V Verigi dobrih ljudi je že več kot 60 % družin takšnih, kjer sta eden ali oba starša zaposlena, pa kljub temu ne uspeta pokriti vseh osnovnih življenjskih potrebščin za družino."

V Izzivu revščine se lahko preizkusite tudi sami na povezavi https://www.izziv-revscine.si/.