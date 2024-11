Projekt Od Alje do Žana – čuječa srca, budni umi za duševno zdravje otrok

Projekt podpira Fundacija Alma, ki zbira sredstva za projekte v korist širše skupnosti. Ustanovitelji fundacije so dr. Nataša Pirc Musar , dr. Aleš Musar in Darinka Pavlič Kamien , ki je tudi njena predsednica. Zbrane pedagoške delavce je nagovorila Pirc Musarjeva in jih spodbudila k aktivni podpori projekta.

Program temelji na filozofiji dr. Anice Mikuš Kos in njenem dolgoletnem delu na vojnih in povojnih območjih po celem svetu, tokrat pa je prilagojen slovenskim razmeram. Cilj je v osnovnih šolah okrepiti "naravne" vire za zaščito duševnega zdravja otrok in zagotoviti psihosocialno podporo otrokom, ki so izpostavljeni tveganjem ali imajo psihosocialne težave.

Prvi dan usposabljanja je bil namenjen predstavitvi filozofije projekta ter izmenjavi dobrih praks, ki se že izvajajo na šolah. Udeleženci so analizirali obstoječe pristope k duševnemu zdravju, prepoznali ključne izzive in razvijali nove pristope. V sklopu programa so predstavili tudi sodelovanje s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Zavodom za šolstvo. Drugi dan usposabljanja je bil osredotočen na vzpostavitev prostovoljskih programov na šolah in pripravo akcijskih načrtov za izvajanje projekta.

Usposabljanje, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, Zvezo Anite Ogulin in ZPM, se bo nadaljevalo do maja 2025. Zaradi velikega zanimanja šol Fundacija Alma že načrtuje izvedbo dodatnega kroga izobraževanj v prihodnjem letu.