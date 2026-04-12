Z glavne ceste sva s sodelavko zavili na ozko dvorišče, kjer naju je že čakala mama, ki se je pravkar vrnila iz službe. Sprejela naju je nekoliko zadržano, a naju vseeno prijazno povabila naprej. V predsobi, polni rož, sem opazila droben obrazek deklice, ki je sramežljivo kukala izza vrat, nato pa le zbrala pogum in pozdravila: "Dober dan!"

'Utrujena sem, ne morem več'

Najprej smo se ustavile v kuhinji, kjer nama je povedala, da je hišo postopoma, po svojih zmožnostih, prenovila skoraj povsem sama. Že v otroštvu, zaznamovanem s selitvami, se je naučila številnih mojstrskih spretnosti, ki so ji danes prišle še kako prav. Večino pohištva je sestavila sama, ponekod je celo popravljala delo mojstrov, ki jih je najela. A dolgi meseci dela so jo izčrpali. S solznimi očmi nama je priznala: "Prosila sem za vašo pomoč, ker sem utrujena, ker ne morem več ..."

Besedilo je pripravila Julija Mišič, sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Že med telefonskim pogovorom je omenila, da jo vse višje cene kurilnega olja močno skrbijo. Boji se, da hčerki ne bo mogla zagotoviti toplega doma, saj hiša, ki na prvi pogled deluje urejena in svetla, skriva številne težave. Stara fasada ni izolirana, zato so prostori pozimi zelo hladni, vlaga pa je že dobro napojila zidove. Ko smo se sprehodili po hiši, je bilo hitro jasno, koliko znanja, truda in vztrajnosti je vložila. V zgornje nadstropje smo se povzpele po širokih, svetlih stopnicah, ki pa so na vrhu skrivale čisto drugo zgodbo. Za majhnimi vratci v zidu se je razkrilo vlažno podstrešje, polno veder, ki ob močnem deževju lovijo vodo. "Ob močnem nalivu pušča streha, tram je popolnoma namočen. Se tudi vidi kapljice, kako padajo skozi luknje," še doda.

Otroški risbici FOTO: Veriga dobrih ljudi

Težave se pojavljajo tudi v kleti. Tla so nasuta z zemljo, ki sicer ne povzroča večjih težav, a se je stanje močno poslabšalo po okvari ogrevalnega sistema. Ekspanzijska posoda je počila in tako tla zalila z vodo. Nastalo blato in vlaga pa se zaradi zimskih mesecev težko sušita. Mama nama je pokazala, kako že sam dotik stre vrhnji del opeke, ki je vpila vlago.

Brez lastništva, brez pomoči

Največja skrb, ki trenutno pesti mlado mamo, je, da hiša ni v njeni lasti, temveč v lasti daljnih sorodnikov. "Če vsi umrejo, meni ne pripada nič. Žalostno, ker sem vložila toliko truda," je obupano povedala. Urejeno vsaj delno lastništvo bi ji omogočilo, da zaprosi za pomoč pri izolaciji, a za zdaj ostaja ujeta med dolgovi in željo, da bi hčerki zagotovila varen dom.

Uničeno podstrešje FOTO: Veriga dobrih ljudi