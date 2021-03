Psihoterapevt: Vzorce iz otroštva se lahko prekine le, če imamo za to dovolj poguma

Tina je s tremi sestrami, mamo in očetom alkoholikom odraščala v revščini. "Bili smo v pomanjkanju marsičesa," pove. Oče je kmalu umrl zaradi ciroze jeter in mati je ostala sama s štirimi hčerami. Zato je morala Tina hitro odrasti in se začeti boriti. "Mlada sem se zaljubila in mož je bil moja rešilna bilka. Moj mož mi je bil vse, center sveta. Hkrati mi je bil oče in brat, sestra in mati."

Tino so pestile tudi številne zdravstvene težave: rak na rodilih, hud artritis. Imela je kar 16 operacij. Z možem sta bil poročena 25 let, pred petimi pa je v zakonu začelo škripati. Pojavilo se je psihično nasilje tako do nje kot do otroka."Nič več nisem znala, ne kuhati, ne prati, likati … Še smejala se nisem več pravilno," opiše svojo stisko.