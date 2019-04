Razbitje družine po odhodu v materinski dom

V mariborskem Materinskem domu tako na primer ta trenutek biva 7 mamic in 6 otrok, ki so stari vse od 5 mesecev do 14 let. Vodja Materinskega doma Mirjana Drofenik pojasnjuje: "Pri nas so lahko nameščeni otroci do 15. leta starosti oziroma deklice so lahko starejše." O razlogih, zakaj najstniški fantje praviloma ne morejo spremljati mame v novi dom, pa pravi: "S starejšimi fanti lahko pride do težav, saj v hiši sobivajo mamice in otroci skupaj, občasno imamo tudi deklice najstnice. Prav tako bi se lahko kakšna mamica počutila ogroženo, kadar ima izkušnjo nasilja s strani moža ali sina in bi sobival v hiši fant, ki je starejši."

Suzi Kvas, predsednica sekcije varnih hiš in materinskih domov pri Socialni zbornici Slovenije pritrjuje. Pravilnik, ki velja za namestitvene programe, kot so materinski domovi, je to mejo postavil pri 15 letih: "Nekako smo skozi vsa leta delovanja ugotovili, da so ti fantje že odraščajoči moški. Oziroma že odraščajo v tem smislu, da že povzemajo vzorce nasilja svojega očeta ali pa imajo druge težave in zelo težko bivajo v istem prostoru z neko žrtvijo nasilja, ki na tega fanta že gleda kot nekega odraslega moškega. Skozi prakso smo ugotovili, da je to eno tako obdobje, kjer moramo bivanje omejiti in rešiti situacijo na kakšen drugačen način."

Mlajši bratje in sestre z mamo, starejši po svoje

Za mamo je to lahko izjemno travmatična izkušnja. Že tako je praviloma ob vstopu v materinski dom pod hudim psihičnim pritiskom, njeni otroci doživljajo spremembo okolja in v primeru, da je eden od otrok dosegel to začrtano starost, ne more več živeti z njo in s svojimi mlajšimi brati in sestrami. In to ne glede na to, da še hodi v šolo in je odvisen od mame. Fante takrat bodisi skušajo nastaniti pri sorodnikih, lahko ostanejo pri očetu, nekateri gredo v krizne centre, drugi v rejništvo, če so dijaki, so v dijaškem domu. Suzi Kvas: "Svetovalke po domovih se dogovarjajo skupaj z mamo. Seveda ostajajo tudi stiki z otrokom – tudi dnevno, če je treba – ali pa drugače, kot se mama in otrok odločita. Pravila so napisana, ampak vsaka svetovalka se lahko sama odloča, če ugotovi stisko v določenem primeru, ki ga rešuje, in meni, da bi bil otrok vseeno primeren, da ostane s svojo mamo. Takrat se potem na timskih sestankih pogovorimo in skupaj odločimo, ali je to možno ali ne. Tudi izjeme obstajajo po vseh hišah."

Izjeme vendarle obstajajo

V Murski Soboti so materinski dom odprli šele pred dobrimi tremi leti. V tem času se je pokazalo, da je pomurska regija krvavo potrebovala tako rešitev za mamice v stiski. "V letu 2018 smo sprejeli 33 odraslih oseb in 37 otrok. To je veliko,"