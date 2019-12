'Revščina v državi je izbira politike'

Pred enim letom je zaživel vseslovenski dobrodelni projekt Veriga dobrih ljudi, ki družinam z mladoletnimi otroki nudi najbolj celostno pomoč in podporo na poti iz primeža revščine. V tem času so obravnavali več kot 700 družin, program opolnomočenja pa je v tem letu uspešno zaključilo 85 družin.

Slovenija kljub gospodarski rasti tone v vse večjo družbeno neenakost."In na te neenakosti in družbene krivice je treba ves čas tudi glasno opozarjati, pri tem pa tudi pomagati ljudem, ki se zaradi tega znajdejo v različnih stiskah," je spomnil ambasador Verige dobrih ljudi Jani Muhič.

Program opolnomočenja je v enem letu uspešno zaključilo 85 družin.

In namen projekta Veriga dobrih ljudi je prav v tem, da na enem mestu celostno in učinkovito pomaga prosilcem za pomoč v stiski in jim vrača moč za samostojno in uspešno pot v življenje. Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste Polje, je pojasnila, kaj Veriga dobrih ljudi nudi uporabnikom. "Praktično to pomeni, da ko človek vstopi v projekt, ga sprejme strokovna oseba, ki ga sliši. Ki v prvem pogovoru odkrije razlog stiske, pa hkrati tudi pot iz nje. Ki takoj sproži ustrezne oblike pomoči skozi terapevtske obravnave, ko gre za ljudi s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Mediacijo, ker praktično ni revne družine, ki bi zmogla ohranjati dober medosebni odnos. Skozi bariere sistemskih rešitev in reševanja izvršb, rubežev, deložacij ga popelje brezplačna pravna pomoč. Ker človek v stiski povsem zamrzne, ga opremljamo v delavnicah za finančno opismenjevanje, gospodinjstvo, starševstvo. Da znova najde socialno mrežo, mu pomagamo z vključevanjem v terapevtske tabore, v počitniške domove, otroke vključujemo v vse dejavnosti, kot so Botrstvo, letovanja, tabori, zimovanja, brezplačna učna pomoč." Da celotno družino usposobijo za uspešno in učinkovito obvladovanje stanja, traja približno dve leti. V prvem letu delovanja Verige dobrih ljudi so tako obravnavali več kot 700 družin, skupaj torej več kot 2.600 oseb in 1.450 mladoletnih otrok. Materialno so s prehranskimi paketi, oblačili in higienskimi pripomočki redno oskrbovali 1370 odraslih in 627 otrok, s pomočjo šestih terapevtov pa so nudili psihosocialno pomoč 150 odraslim in 21 otrokom.

Andrej Omulec, Vesna Leskošek, Nina Zidar Klemenčič, Anita Ogulin, Jani Muhič FOTO: Miro Majcen

Družinski terapevt v Verigi dobrih ljudi in magister zakonskih in družinskih študij Andrej Omulec vodi individualne terapije in ljudem pomaga predelovati travme, slabe vzorce in navade ter jim tako pomaga pri izboljšanju kakovosti življenja. "K nam prihajajo tudi izobraženi ljudje, ki so se zakalkulirali s krediti in ne vidijo več jasnega izhoda, pogleda na situacijo. Zunanja stiska se prenese noter. Posamezniki, ki z nudeno pomočjo prepoznajo svojo stisko, sprejmejo tudi odgovornost, da bodo v prihodnje zmogli poskrbeti zase in družino," pravi Omulec. V okviru Verige dobrih ljudi deluje tudi Enotna pravna točka, kjer uporabnikom pomagajo pri pravnih zapletih. V enem letu so obravnavali 668 primerov. Kot je pojasnila pobudnica Enotne pravne točke odvetnica Nina Zidar Klemenčič, pa se po posredovanju Manifesta državnim institucijam ni prav veliko spremenilo. Prizadevanja so se začela na dveh točkah; iščejo rešitve za umestitev otroškega dodatka med družinske prejemke in izključitev iz socialnih transferjev, ministrstvo pa je začelo tudi hitreje odločati o pritožbah iz naslova pravic iz javnih sredstev."Na drugih področjih pa se ni zgodilo nobenih premikov," je pojasnila in dodala, da za veliko stvari ni niti posluha. "Žal nam je, da je potrebe po tej pomoči še vedno toliko, da nismo prišli do koraka naprej, kar se tiče sistemskega urejanja problematike."

ZPM Moste Polje se zahvaljuje vsem podjetjem, ki so donirala in vsem gledalcem za poslane sms donacije

S tem se strinja tudi Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo, ki pravi, da država prenaša odgovornost za socialne stiske ljudi na civilno družbo in socializira te probleme."Mi imamo socialno državo vpisano v ustavo in socialna država pomeni zagotavljanje blaginje, dostojnega življenja, do katerega ima pravico vsak. Zato rečemo, da je revščina kršitev človekovih pravic. In nevladne in humanitarne organizacije ne morejo nikoli nadomestiti države, lahko so le podpora." In ZPM Moste Polje nudi družinam v stiski celostno podporo, saj so ugotovili, da le tako lahko pride do rezultatov. "Za človeka je vredno narediti vse in človeka je treba obravnavati kot človeka. Vsi smo državljani, vsi smo po ustavi enakovredni, nismo pa vsi enaki. Odgovorni pa smo do šibkejših od sebe. Navsezadnje iz ljudi, ki so ranjeni, izključeni, izločeni delamo aktivne državljane, ki tej družbi izdatno vračajo. In to je vredno. Vedno se bomo borili za človeka," je zaključila Anita Ogulin.