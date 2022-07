Revščina vse pogostejša tudi med delovno aktivnimi

Število delovno aktivnih, ki se vključujejo v njihov program, se je v zadnjih dveh letih izrazito povečalo. "Trenutno je v Verigi dobrih ljudi med vsemi družinami skoraj 70 odstotkov delovno aktivnih," pravi koordinatorka Verige dobrih ljudi Živa Logar. Na zvezi so zapisali, da predstave ljudi o revščini že nekaj časa ne odražajo resničnega stanja v družbi. Pomembno se jim zdi, da te stereotipe presežemo in načnemo odkrit pogovor o vse pogostejših socialnih stiskah, saj revščina pogosto ostane skrita za štirimi stenami. Kampanjo, ki opozarja na skrito revščino, so začeli ta mesec.

Predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin je opozorila, da je dolgotrajno revščino, do katere pride tudi zaradi skrivanja slabega finančnega položaja in stereotipov, veliko težje učinkovito reševati. "Sčasoma se naberejo dolgovi, ki pripeljejo tudi do deložacij, zaradi stresa in neprimernih življenjskih pogojev se razvijejo bolezni in duševne težave, zelo pogosto pa se skrhajo tudi partnerski odnosi," je razložila. Dodala je tudi, da se vse to prenese na otroke, ki so jim pogosto odvzete možnosti pridobivanja znanj in izkušenj, ki bi jim v življenju pomagale preseči začarani krog revščine.

"S svojo stisko se marsikdo sooča sam, vse dokler zanj ne postane brezizhodna," so poudarili na Zvezi. Živa Logar je utemeljila, da mnogi zelo težko sprejmejo dejstvo, da kljub delu potrebujejo pomoč pri preživetju. "Stežka zaprosijo za pomoč in s tem odlašajo predolgo, kar reševanje stisk še podaljša. Pravočasen odziv na stisko je izredno pomemben, s skupnimi močmi lahko rešimo tudi situacije, ki se nam danes morda zdijo brezizhodne".

Na Verigi dobrih ljudi družinam v stiski pomagajo s finančno in materialno pomočjo, brezplačno pravno pomočjo za preseganje birokratskih ovir, psihosocialno pomočjo, da se v družini zopet vzpostavijo zdravi odnosi, ter z vključevanjem otrok v organizirane dejavnosti in vključevanjem staršev v delavnice za opolnomočenje ter krepitev kompetenc, kot sta funkcionalna in finančna pismenost.

Pomagate lahko tudi vi

Vsi, ki bi radi prispevali in prinesli izdelke v skladišče, lahko to naredite v času uradnih ur, to je ob ponedeljkih od 8. do 18. ure, ob torkih od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure. Najbolj zaželene so v tem obdobju šolske potrebščine in hrana z daljšim rokom trajanja ter izdelki za osebno higieno. Priporočljivo je, da se donatorji prej najavijo v skladišču, in sicer na telefonsko številko 064 256 566 ali preko e-pošte skladisce@zpmmoste.net. Vsi, ki potrebujejo pomoč, pa se lahko najavijo na e-naslovu info@dobri-ljudje.si.