Rojevata se solidarnost in strpnost v dejavnostih, ki jih otroci obožujejo

Kljub temu da poleti otroci in starši nimajo toliko skrbi kot med šolskim letom, si številne družine s svojimi najmlajšimi počitnic ob morju ne morejo privoščiti. Zato se na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje že več kot 60 let trudijo, da jih vključujejo v poletne tabore, kjer socialnih razlik ni. Le vonj po borovcih, morje, brezskrbnost in veliko prijateljev.

