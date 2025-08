'Avgusta 2023 smo dokončno podpisali pogodbo ... potem pa so se začele nočne more'

Zdelo se je, da bo tričlanska družina iz Savinjske regije končno zadihala na svojem. Avgusta 2023 so dokončno podpisali pogodbo in uredili kredit za nakup svojega lastnega doma. Odpravili so se na dopust, zdelo se je, da se jim je življenje končno postavilo na noge ... ko so sredi Grčije začeli deževati klici in sporočila. Njihove sanje so se v trenutku sprevrgle v nočno moro: njihov težko prigarani dom je bil pod vodo. Poplave so pustile grozne posledice, ki jih čutijo še danes.

V svoj novi dom se je družina – mama, oče in takrat 2-letna hčerkica – vselila prvi dan novega leta 2023. Takrat še kot najemniki. "Skozi čas so nam novi kraj, hiša, ljudje, ... postajali čedalje bolj všeč in s partnerjem sva sklenila, da tu želiva začeti najino skupno pot, z najino hčerkico in psičko vred," pripoveduje mamica. Odločitev je terjala veliko živcev, skrbi, pa tudi financ. A pri tem ju je vodila le misel na nov začetek. "Sproti sva prinašala stvari v hišo, jo urejala in jo počasi uredila v svoj dom. Avgusta 2023 smo dokončno podpisali pogodbo in vse anekse, kredite, ... In končno začeli dihati," pravi.

Sanje se sprevržejo v nočno moro

Družina je takrat imela načrtovan tudi dopust. Odpravili so se na poroko prijateljice v Makedonijo. "Imeli smo se super, obdajale so nas prekrasne novice, sproščeno okolje in prijatelji. Ko smo bili že tako daleč, smo se odločili, da se zapeljemo še pol ure dlje in obiščemo še Grčijo. Tam so se začele nočne more, ko smo prejeli prve klice, sporočila, videe, slike in na takšen način izvedeli, da je vse, za kar smo se borili, za kar smo varčevali, kar smo si privoščili, sedaj pod vodo, odplavljeno, izbrisano. Pobrali smo stvari, se vsedli v avto in začeli pot proti Sloveniji, proti našem domu," se spominja travmatične izkušnje. Doma jih je pričakala grozljivka. Celotno prvo nadstropje je bilo uničeno – kopalnica, dnevna soba, kuhinja, jedilnica, hodnik, klet in shramba. Nedotaknjeni so bili le prazno in nedokončano podstrešje, spalnica ter otroška soba. Vse ostalo je bilo uničeno: pohištvo, aparati, dokumenti, tla, stene in celo prihranki.

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

icon-expand FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

















Dom pred poplavami icon-picture-layer-2 1 / 10

Najprej so iz stanovanja odstranili vse, kar je bilo uničeno. "Ko smo odstranili vse predmete, je ostalo le prazno nadstropje z velikimi količinami blata, mrtvimi ribami in nekaj ostanki, ki jih je s seboj prinesla voda. Takrat so na pomoč priskočili sosedje, prijatelji, starši in celo neznanci. Res se je pokazala skupna moč, katere smo sposobni in za katero bom zavedno neizmerno hvaležna," poudarja. Po čiščenju so počasi začeli z obnovo stanovanja in vnosom novih stvari. Trudili so se, da bi čim več naredili sami, zato da prihranijo čim več denarja. "Nekaj denarne pomoči smo dobili, a glede na nastale stroške, še vedno premalo, da bi lahko naenkrat uredili vse," pravi lastnica. Tako se še danes, dve leti po poplavah, v hiši čuti in pozna vlaga. In še vedno ni vse dokončano, predvsem zato, ker je obnova poplavljene hiše finančno zelo zahtevna. Poleg tega ima družina tudi sprotne stroške, ki jih je treba vsak mesec poravnati, vključno s krediti in vračilom denarja, ki sta si jih morala zaradi poplav izposoditi. "Poplave so pustile grozne posledice, ki jih čutimo še danes in srčno upam, da bomo kmalu lahko ponovno v celoti normalno zaživeli," še pravi družina.

Zveza Anita Ogulin izvedla več kot 400 terenskih obiskov

Na pomoč je družini priskočila tudi organizacija Zveza Anita Ogulin in ZPM. "Družina se je na nas obrnila šele v letošnjem letu. Pri družini smo opravili terenski obisk in skupaj pripravili plan sanacije in reševanja njihove stiske. Družina bo prejela tako materialno, kot tudi finančno pomoč," so sporočili iz organizacije.

Tudi sicer Zveza Anita Ogulin in ZPM družinam, prizadetim v ujmi, nudi različno pomoč. Od finančne (sanacija bivalnih prostorov, razdeljevanje vrednostnih bonov, plačilo storitev izvajalcev sanacij, plačilo najemnin začasnih nastanitev, plačilo položnic za električno energijo itd.), materialne (s paketi pomoči) do psihosocialne pomoči. Na psihosocialni pomoči je velik poudarek, saj so poplave povzročile velike čustvene stiske, občutek osamljenosti in strahu. "Nekaterim otrokom in družinam iz najbolj prizadetih območij smo omogočili odmik in družinske počitnice. S spremembo okolja so tako za trenutek preusmerili misli in si nabrali novo moč in energijo za nadaljnjo sanacijo. Otroke pa smo vključevali v poletne kolonije in tabore," so izpostavili. Do danes so predstavniki organizacije izvedli več kot 400 terenskih obiskov poplavljenih gospodinjstev. "Z njimi smo pričeli takoj po poplavah, v začetnih dneh tudi v spremstvu civilne zaščite, gasilcev in predstavnikov občin. Terenski obiski so nam omogočili, da smo potrebe ljudi prepoznali neposredno na terenu in jim tako lahko zagotovili najbolj učinkovito pomoč – finančno, materialno in psihosocialno," so poudarili. Družine, ki so bile prizadete v poplavah in še niso v celoti sanirale posledic, se lahko še vedno obrnejo na program Veriga dobrih ljudi in zaprosijo za pomoč.