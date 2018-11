Si lahko privoščite nov hladilnik, če se je stari pokvaril?

Omejena finančna sredstva gospodinjstva lahko pomenijo, da si družina ali posameznik, ki sicer živi nad pragom revščine, določenih dobrin ne more privoščiti. To ne pomeni, da nima hrane ali strehe nad glavo, govorimo o dobrinah, ki v neki družbi označujejo vsakdanji način življenja večine. V Sloveniji bi bil tak primer denimo telefon. Človek lahko preživi brez njega, je pa last mobilnega ali vsaj stacionarnega telefona v naši družbi del popolnoma vsakdanjega načina življenja. Na ta način je določenih devet elementov, ki označujejo dostojno življenje v naši družbi.

Materialno prikrajšanih je manj, a tveganje ostaja

Tudi ta številka se je s 5,4 % znižala na 4,6 % ljudi v lanskem letu, kar je posledica nekoliko boljše zaposlenosti. Hkrati se je – vsaj v povprečju – popravilo zadovoljstvo z življenjem prebivalcev Slovenije. Ko so ti svoje življenje ocenjevali leta 2016, je z najvišjimi ocenami med 7 in 10 svoje življenje ocenilo 68 % ljudi, leta 2017 je bilo takih 72 %. Še vedno pa štirje od desetih Slovencev ne bi mogli poravnati nepričakovanih 600 evrov izdatkov. Ta položaj sicer še ne označuje življenja v revščini, je pa tveganje visoko. Po besedah dekanje Fakultete za socialno delo Vesne Leskošek se namreč zdrs v revščino zgodi nenadno: "Manjše dohodke kot imaš, večja je verjetnost, da se moraš zadolžiti za normalne stvari, če se ti pokvari pralni stroj ali hladilnik. Ljudje nimajo dovolj denarja, da bi dali to popraviti, in vzamejo kredit. In ko enkrat ostanejo brez službe, to pomeni, da ostanejo brez denarja in z dolgovi."Številnih med temi družinami državne pomoči in statistike seveda ne zaznajo, ko živijo življenje tik nad pragom revščine. Zdrs pa se lahko zgodi kadarkoli.