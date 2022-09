Skladišča humanitarnih organizacij vse bolj prazna, prosilcev za pomoč vedno več

Humanitarne organizacije se trudijo, da bi vsem, ki so pomoči potrebni, priskočile na pomoč in jim vsaj materialno pomagale, a prosilcev je zaradi nenehnih podražitev iz dneva v dan več, skladišča pa se praznijo. Na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že od začetka novega leta opažajo zelo velik upad materialnih donacij v primerjavi s preteklimi leti. "Police v skladišču se vztrajno praznijo, donacij hrane pa je zelo malo, včasih tudi ves mesec nobene. Navajeni smo, da nekaterih izdelkov večkrat primanjkuje, medtem ko smo s testeninami skoraj vedno za silo založeni. Res pa je, da je takšno pomanjkanje skoraj vseh izdelkov, kot ga imamo letos, zelo zaskrbljujoče," pojasnjujejo in dodajajo, da družinam v stiski mesečno razdelijo približno 200 paketov pomoči, ki vsebujejo prehranske in higienske izdelke. "Če se bo še naprej nadaljeval upad donacij hrane, žal ne bomo več zmogli pripraviti in razdeliti takšne količine paketov," opozarjajo.

Tudi na Karitasu so z zalogo hrane vedno na tesnem, saj s pomočjo nikoli ne morejo pokriti vseh potreb. Pojasnjujejo tudi, da je zaradi draginje v teh mesecih povpraševanje po hrani še toliko večje. "Tako smo razdelili prvo in drugo dobavo v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (mleko, olje, moka, riž, testenine, pelati ...) in trenutno čakamo tretjo dobavo (za Karitas predvideno dobrih 500 ton), ki postopno že prihaja v naša skladišča. Samo iz teh dobav bomo razdelili 1800 ton hrane," pojasnjujejo in dodajajo, da hrano tudi dokupijo, da so paketi, ki jih prejemajo družine in posamezniki v stiski, bogatejši, bolj celoviti ali prilagojeni različnim skupinam, npr. družinam z otroki. Na Karitasu poudarjajo, da so izjemno pomembne donacije podjetij. Tako za zdaj s količinami razpoložljive hrane še odgovarjajo na osnovne potrebe in predvsem lajšanje stiske ljudi. Se bodo pa lahko v prihodnjih mesecih njihovi paketi precej zmanjšali, opozarjajo.

Ljudje v teh časih namreč najbolj potrebujejo prav materialno pomoč, in sicer osnovno ogljikohidratno hrano, konzervirano hrano, marmelade, otroško hrano, povprašujejo pa tudi po pripomočkih za osebno higieno. Na ZPM Ljubljana Moste-Polje opažajo, da se številne družine vsak mesec odločajo, ali bodo izpustile kakšno položnico in kupile hrano, ali bodo raje izpustile kakšen obrok, da bodo sproti poravnale vse položnice. "Stiska je namreč velika," opozarjajo. Skrbi jih tudi prihajajoča kurilna sezona, saj so stroški ogrevanja in elektrike že na splošno v zimskih časih večji kot poleti, z vsemi podražitvami pa bodo zdaj še višji, tako bo vedno več družin prisiljenih v odločitev, ali plačati položnice ali kupiti hrano.