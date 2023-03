Skrajni čas za spremembe: šolsko okolje vse bolj reproducira neenakosti

Kruta resnica današnjega vsakdana je, da takšne zgodbe niso izjeme. Številne zgodbe prikrajšanih otrok, ki jih je "brezplačno" osnovnošolsko izobraževanje osamilo, izločilo, prizadelo in jim preprečilo zdrav in spodbuden razvoj, so že več deset let stalnica v našem delu. Namesto da bi šolsko okolje zmanjševalo neenakosti med otroki, jim omogočalo nova znanja in priložnosti za boljšo prihodnost, je to prostor, kjer se vse bolj reproducira neenakost.

Mamica je bila zaposlena v zdravstvu in je v tistem obdobju lahko opravljala svoje delo. Z njeno plačo so bile redno plačane položnice in dolg od nakupa vozila, ki ga je potrebovala za vožnjo do oddaljene zaposlitve. Toda očka ni prenesel brezdelja in dejstva, da ne more poskrbeti za svojo družino. S stisko so se začeli družinski odnosi krhati. Nestrpnost je naraščala in se stopnjevala, vse dokler ni prerasla v nasilje. Da bi otroka zavarovala pred uničujočimi družinskimi odnosi, se je mamica z Borutom preselila v skromno najemno stanovanje na podeželju.

Z Borutom živita v najetem enosobnem stanovanju izven mestnega vrveža, v katerega je bil Borut rojen. Tudi prejšnje stanovanje, v katerem je živel z očkom in mamico, je bilo povsem spodobno, njihovo življenje pa obvladljivo. Še na kakšen izlet so lahko odšli in si takrat privoščili kosilo izven doma. Začetek svetovne epidemije, ko je očka izgubil delo, pa je družino pahnil v veliko stisko.

Borut je na poti k pouku in nazaj vedno sam, zato si pot lepša in krajša z mislijo na mamico, ki mu bo postregla s skromnim kosilom. In če bo dovolj pri močeh, bo šla popoldne z njim na sprehod. Mamica je njegova najboljša družba že več kot dve leti, odkar je neozdravljivo zbolela. In ima čas zanj.

Skoraj leto dni sta se borila zgolj za preživetje. Mamica je za šest evrov presegla cenzus za subvencionirano prehrano in doplačilo šolskih dejavnosti in tako je Borut v novo šolo vstopil prikrajšan ne le za trendovske šolske potrebščine in oblačila, temveč tudi za šolsko prehrano in dejavnosti. Mamica jih s preostankom plače preprosto ni zmogla poravnati, saj se dolg, ki ga je odplačevala, ni štel v priznan strošek. Borut ni nikoli pozabil dneva, ko ga je mamica posedla za mizo in mu dejala: "Borut, pameten deček si. Zbolela sem in ne morem na delo, zato imam manjši prihodek in res ne morem poravnati stroškov, ki jih nalaga osnovna šola." Objela ga je in oba sta jokala.

Borut je bil pameten in priden deček, tudi šolske ocene so to potrjevale. Sošolci pa ga niso sprejeli medse. Ko sta nam z mamico predstavljala svojo žalostno enodejanko življenja, je dejal, da je njegova edina želja, da bi bile šolske dejavnosti in prehrana brezplačni. Da bi se lahko s prijatelji družil po pouku in v dejavnostih, ki združuje učence in učitelje. Saj ni edini, ki ostaja povsem sam, več jih je – le poti drug do drugega ne najde nihče od njih.