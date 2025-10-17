Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scena Veriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Veriga dobrih ljudi

'Slaba stanovanjska politika dela ljudi revne'

Ljubljana, 17. 10. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Veriga dobrih ljudi
Komentarji
6

Dostojno bivanje bi moralo biti temeljna človekova pravica, ne privilegij. Zveza Anita Ogulin zato ob mednarodnem dnevu boja proti revščini poziva k čim hitrejšemu reševanju stanovanjske problematike, saj kot opozarjajo, slaba stanovanjska politika dela ljudi revne.

S stanovanjsko stisko se sooča vedno več Slovencev, še posebej tistih z najnižjimi dohodki. Niso kreditno sposobni, zato je nakup stanovanja zanje nemogoč. Posledično jih je vse več prisiljenih krmariti na kaotičnem in negotovem najemniškem trgu, kjer paradoksalno za najemnino mesečno plačujejo enak ali celo višji znesek, kot bi znašal obrok kredita. Javnih najemnih stanovanj je premalo, zanje so čakalne vrste dolge tudi več let, v nekaterih občinah pa takšnih stanovanj sploh ni.

Za dostojno življenje naj najemnina ne bi presegala 30 % dohodkov gospodinjstva, skupaj z vsemi stanovanjskimi stroški pa 40 odstotkov, v praksi pa najemnine odjedajo vedno večji del družinskega proračuna. "Razlika med družinami, ki živijo v lastniških, neprofitnih ali tržnih najemnih stanovanjih, je ogromna. Tri popolnoma enake družine, z enakimi dohodki in življenjskimi stroški, se zgolj zaradi svoje stanovanjske situacije znajdejo v povsem različnih socialno-ekonomskih položajih. Nekaterim po plačilu najemnine in osnovnih stroškov ne ostane skoraj nič za hrano, oblačila ali šolske potrebščine za otroke," pravi Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin.

Stanovanjski blok
Stanovanjski blok FOTO: Shutterstock

Družine, ki živijo v najemu, se pogosto znajdejo v začaranem krogu negotovosti in finančnih obremenitev. Najem je nestabilna oblika bivanja – pogodbe so kratkoročne, najemnine se lahko višajo iz meseca v mesec, ljudje pa živijo v nenehnem strahu, ali jim bo najemodajalec podaljšal pogodbo in ali si bodo še lahko privoščili dom, v katerem trenutno živijo. "Družine se zaradi visokih najemnin in nestabilnih pogojev pogosto selijo, posledice tega pa močno občutijo ravno otroci. Ti morajo večkrat zamenjati okolje, v katerem obiskujejo šolo ali vrtec ter kjer imajo prijatelje in svojo socialno mrežo, ki jim predstavljajo občutek varnosti in pripadnosti," opozarja Tina Plevnik, koordinatorica programa Botrstvo v Sloveniji.

Konstantne selitve pa ne pomenijo le psihično, temveč tudi veliko finančno breme. Vsaka selitev prinaša nove stroške prevoza, opreme, varščine in osnovne ureditve doma.

"Že več let opazujemo, kako se vse več družin zaradi stanovanjske stiske obrača po humanitarno pomoč. Med vsemi družinami, vključenimi v program Veriga dobrih ljudi, jih je več kot 60 % v najemnem razmerju. Ravno visoke najemnine marsikatero družino potisnejo globlje v revščino, kot bi bila sicer. Nekatere pa z urejeno bivanjsko situacijo humanitarne pomoči sploh ne bi potrebovale," opozarja Živa Logar, koordinatorica humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi.

Najemniški kaos: izkoriščanja najemnikov, visoke najemnine in neprimerna stanovanja

Družine pogosto v še globljo stisko potiskajo najemodajalci, ki jim ne dovolijo prijave prebivališča ali uveljavljanja subvencije najemnine, najemnine na pogodbi prikazujejo nižje, kot so v resnici, ali pa stanovanja oddajajo na črno, brez pogodbe. Pogoste so previsoke varščine, enostranska zviševanja najemnin in celo ustrahovanja z grožnjami o odpovedi najema. Iskanje stanovanja je stresno za marsikoga, še posebej pa za družine z majhnimi otroki, enostarševske družine ter tuje družine, saj so te še dodatno diskriminirane.

Zaradi omejenega proračuna in majhne ponudbe na trgu so mnoge družine prisiljene sprejemati stanovanja, ki niso primerna za bivanje – premajhna stanovanja, z vlago, plesnijo, slabo izolacijo in dotrajano opremo. "Na terenu opažamo, da številne družine živijo v objektih, ki niso primerni za bivanje – v kletnih prostorih, dotrajanih hišah, starih zidanicah ali celo podrtijah, ker druge možnosti preprosto nimajo," pripoveduje Logarjeva. Vsesplošna rast cen in visoke najemnine, ki jih narekuje neurejena stanovanjska politika, stiskajo že tako šibke družinske proračune, najtežje pa je v zimskih mesecih, ko se povečajo stroški ogrevanja in energentov.

Revščina
Revščina FOTO: Shutterstock

Neinformiranost o pravicah najemnikov še poglablja stanovanjsko stisko

Ena od velikih težav najemniškega trga je neinformiranost tako najemnikov kot najemodajalcev o svojih pravicah in dolžnostih. Pomanjkanje znanja in razumevanja zakonodaje pogosto vodi v zlorabe in nezakonite prakse. "Ena najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo najemniki, je, da jim najemodajalci ne dovolijo uveljavljanja subvencije najemnine ali prijave prebivališča. Mnogi ne vedo, da za to sploh ne potrebujejo soglasja najemodajalca, saj to lahko storijo že na podlagi sklenjene najemne pogodbe. A v praksi to znanje ne pomaga veliko, saj so najemniki v izrazito podrejenem položaju. Če jih je strah, da jim najemodajalec ne bo podaljšal pogodbe, si svojih pravic ne bodo upali uveljaviti, tudi če jih poznajo," pojasnjuje Tjaša Tomažin Raspotnik, pravnica, ki na Zvezi Anita Ogulin družinam nudi brezplačno pravno pomoč.

'To, kar opažamo na terenu, ni primerno socialni državi v razviti družbi'

Da se cenovna dostopnost stanovanj poslabšuje, povečuje pa število prebivalcev, ki se spoprijemajo s stanovanjsko stisko, ugotavlja tudi letošnje poročilo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Glavne razloge za to vidijo predvsem v nerazvitem neprofitnem najemnem sektorju, neustrezno reguliranem zasebnem najemnem trgu, ki bi ščitil tako najemnike kot najemodajalce, ter v pomanjkanju stanovanj.

Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini zato Zveza Anita Ogulin odločevalce poziva k čim hitrejšemu reševanju stanovanje problematike: "Potrebujemo celostno stanovanjsko politiko, saj to, kar opažamo na terenu, ni primerno socialni državi v razviti družbi."

Pasica VDL Veriga dobrih ljudi 21.06. 2024

 

stanovanjska politika svetovni dan revščine zveza anita ogulin revščina
Naslednji članek

Dan, ko jo je zadnjič udaril

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
17. 10. 2025 15.39
Plus zakaj si delaš otroke ovca neumna, če še niti nemaš urejenega doma??
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
17. 10. 2025 15.38
Najbolj mi gre na živce ko je napisano, da ko vse poplačaš ne ostane za nakup oblačil...mislim, kaj potrebujete nove čevlje vsak mesec? Jaz mam moje dokler se ne raztrgajo.
ODGOVORI
0 0
Five -O
17. 10. 2025 15.35
+1
Dajo ti plesnivo stanovanje in to imenujejo dostojno bivanje fuj, da jih ni sram!!!
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
17. 10. 2025 15.35
Meh, 250 evrov za najemniško sobo, z skupno kopalnico in kuhinjo, z vsemi stroški... Več pa moja malenkost ne potrebuje.
ODGOVORI
0 0
Lion90
17. 10. 2025 15.30
+1
Poskrbite tudi za take ki ne placajo najemnine in da ga lahko izselis v roku 3 mesecev!
ODGOVORI
1 0
bb5a
17. 10. 2025 15.23
+1
A če je ta dan, edini dan boja proti revščini, a se polj 364 dni borimo za to, da so ljudje vse bolj revni? Vsaj tko nekak zgleda v praksi...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306