Slovenski škofje voščijo za božič

Božično voščilo slovenskih katoliških škofov je bilo namenjeno tudi vsem pravoslavnim vernikom in evangeličanom, judom in muslimanom.

Prihod učlovečene božje besede v našo deželo in med nas naj bo tako uspešen, kot piše o božji besedi prerok Izaija, so v božični poslanici zapisali slovenski katoliški škofje. Po njihovem voščilu naj novorojeni bojevnik prevetri in prezrači našega duha ter razvedri in na široko odpre naša srca.

Navajali so Salomonove besede: "Ko je spokojen molk ovijal vse stvari in je noč v svojem teku bila na pol poti, je tvoja vsemogočna beseda iz nebes, s kraljevega prestola kot srdit bojevnik priletela v sredo pogubi izročene dežele." Naziv vsemogočna beseda se sicer po pojasnilu škofov najprej nanaša na angela pokončevalca, ki je udaril egiptovske prvorojence in dosegel, da je faraon osvobodil in odpustil Izraelove sinove. Potem pa se naziv nanaša tudi na besedo, ki je meso postala, torej na učlovečenje božjega sina, ki ga vsako leto slavimo za božič, so dodali.

Prerok Izaija pa po njihovih navedbah o božji besedi piše: "Kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, ne da bi storila, kar sem hotel, in izpolnila, za kar sem jo poslal."

Škofje voščijo za božič tudi vsem pravoslavnim vernikom in evangeličanom, judom in muslimanom. "Naj nas navdihuje skupna pisana božja beseda in naj nas blagoslavlja naša učlovečena božja beseda," so zaželeli.

Evangeličanski škof Novak: Božič je sporočilo vsakemu, da ga Bog ljubi

Božič govori o rojstvu Odrešenika v Betlehemu, je v božični poslanici zapisal evangeličanski škof Leon Novak. Evangeliji po njegovih besedah opisujejo prihod božjega sina na ta svet, njegovo rojstvo pa je začetek zgodovine božjega odrešenja za vse človeštvo. Božič je hkrati sporočilo vsakemu izmed nas, da ga Bog ljubi in hrepeni po njem, je navedel.

"Kadar tudi mi ljubimo, kot je ljubil Kristus, mu postanemo vedno bolj podobni, delujemo, verujemo in živimo skladni z njegovo podobo," je izpostavil.

Sveto pismo po njegovih besedah sporoča, da je Bog ljubezen in da zato ceni in si želi srčen in iskren odnos z nami. Po njegovem opozorilu smo v trenutku, ko se Kristus rodi v našem srcu, ko torej začnemo verovati vanj in mu slediti, tudi mi doživeli osebni božič. Jezus postane naš prijatelj in učitelj, Bog postane naš nebeški oče, mi pa postanemo njegovi otroci, je zapisal.

Božič je po njegovih besedah praznik ljubezni. "Najprej je Bog ljubil nas, da bi tudi mi lahko ljubili druge. Iz njegove ljubezni črpamo moč in energijo za ljubezen do sočloveka," je poudaril. V našem bližnjem po njegovih besedah vidimo brata in sestro v Jezusu Kristusu, tudi če še ne veruje. Kajti tudi nas je Bog ljubil, ko ga mi še nismo ljubili in ko smo mu z našimi dejanji ter besedami povzročali žalost in bolečino, je dodal.

Božič je po Novakovih besedah veselo sporočilo nebeškega očeta, namenjeno vsemu človeštvu, ki se glasi: Ljubim vas vse, zato dobrodošli v moji družini.