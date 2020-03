Smučar trčil v drevo in umrl

Škofjeloški policisti so včeraj obravnavali smrtno nesrečo smučarja. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je nesreča zgodila na smučišču Soriška planina. Okoliščine kažejo, da se mu je pred trčenjem v zaščitno blazino, ki je nameščena na drevesu, odpela smučka. Po trku je nezavesten obležal na smučišču. Kljub takojšnji prvi pomoči je na kraju umrl, so sporočili s PU Kranj.

Smučarji pogosto precenjujejo svoje sposobnosti

Gre za drugo smrtno žrtev letos na gorenjskih smučiščih. Prva smrtna žrtev je bil deskar, ki se je poškodoval 31. januarja letos. Umrl je v zdravstveni ustanovi. V letošnji smučarski sezoni so gorenjski policisti obravnavali 32 smučarskih nesreč. V 12 primerih je bil podan sum na težje poškodbe. V večini nesreč so bili smučarji udeleženi sami, kot razlog pa se najpogosteje pojavlja precenjevanje sposobnosti in razmer na smučišču, opozarjajo na PU Kranj.