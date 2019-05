Sodišče odločilo, ministrstvo za delo pa, kot da se ni zgodilo nič

Ravnanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Ksenija Klampfer , bi lahko opisali najmanj kot povsem neodločno. Delovno in socialno sodišče je namreč jasno pokazalo, kakšna interpretacija zakonodaje in še posebej 15. člena ZUJPS je pravilna: "Za pravilno razlago in uporabo te določbe je, ne glede na samo vrsto dohodka, pomembno, da se je bistveno znižal in se je posledično občutno poslabšal položaj družine."

Na ministrstvu pa še vedno vztrajajo pri svoji stari interpretaciji, da bi spremembo družini upoštevali le, če se vmes spremeni ’vrsta’ dohodka, kot to razumejo in že leta razlagajo oni. Namreč, da se je vaša vrsta dohodka spremenila le denimo v primeru, da ste ostali brez zaposlitve in plače, nato pa začeli prejemati nadomestilo za brezposelnost. Če se je spremenila le višina vaše plače, si tega ne razlagajo kot spremembo. Začuda pa pri tem vztrajajo, čeprav je po njihovi pritožbi na prvostopenjsko sodišče tudi drugostopenjsko jasno zapisalo: "Zmotno in zato nesprejemljivo je pritožnikovo stališče, da sprememba višine periodičnega dohodka iste vrste ne predstavlja spremembe vrste periodičnih dohodkov, torej da je relevanta le vrsta dohodka. Določbe 7. odstavka 15. člena ZUJPS ni mogoče pravilno in ustavno skladno razlagati le jezikovno."

Nič od zapisanega pa ni spodbudilo ministrice Ksenije Klampfer, da bi zaradi očitne nezakonitosti nemudoma ukrepala in poslala nova navodila centrom za socialno delo. Ko smo ministrstvu prvič poslali vprašanja o tem, kako so se odzvali, so nam odgovorili z dopisom, ki ni odgovarjal na prav nobeno od vprašanj. Še več, že v prvem stavku svojega odgovora so mirno ponovili svojo interpretacijo zakonodaje, prav tisto, zaradi katere so družine v še hujši stiski in jo je sodišče dvakrat zavrnilo: "Odločbe, ki jih izdajajo CSD-ji, so izdane skladno z veljavno zakonodajo, po kateri se sprememba periodičnega dohodka šteje le v primeru, ko oseba prične prejemati drugo vrsto periodičnega dohodka ..."Celoten odgovor si lahko preberete tu.

Vprašanja Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Je ministrstvo že dalo konkretna navodila CSD-jem, v skladu z odločitvijo sodišča, da ne bi več prihajalo do nezakonitih odločb, ki ljudem jemljejo pravice?

Ali in kako se bodo glede tega organizirali CSD-ji?

Ali so že spremenili obrazce oziroma vloge, s pomočjo katerih posameznik uveljavlja spremembo dohodka?

Kako dolgo ste že seznanjeni s to odločitvijo sodišča?

Ali bodo upravičencem povrnjena neupravičeno nedodeljena sredstva?

Na ministrstvu nam niso našli sogovornika, ki bi znal odgovoriti na vprašanja: kdaj bodo poslali nova navodila CSD-jem, ali morajo CSD-ji prilagoditi svoje obrazce, da bodo ljudje lahko prišli do svojih pravic, ali bodo nezakonito nedodeljena sredstva vrnjena upravičencem. So pa kasneje pojasnili, da navodil še niso podali, ker konkretne rešitve še strokovno usklajujejo. V svojih odgovorih so sicer dvakrat navedli, da v zadnjih mesecih pripravljajo zakonodajne spremembe glede pravic iz javnih sredstev. To bi bilo lahko sicer slišati obetavno, a kaj ko za upoštevanje odločitve sodišča ni potrebno v ničemer prilagajati zakonodaje, prilagoditi morajo le način, kako si obstoječo zakonodajo razlagajo. Kar pa bi lahko storili takoj.