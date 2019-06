Šolske potrebščine so za številne starše 'misija nemogoče'

Njen sin Miha si namreč srčno želi, da bi postal zobotehnik. Obvezna oprema za prvi letnik, zobotehniški pripomočki, halja, cokle, stanejo več kot 200 evrov. V ceno niso všteti delovni zvezki, učbeniki in druge potrebščine. Za Mihovo mamo je to nepredstavljivo bogastvo, saj se komaj prebija skozi mesec: "Včasih imamo za kosilo samo juho iz vrečke. Zgodi se, da so celo palačinke misija nemogoče," je povedala, da bi razumeli, kaj pomeni živeti v pomanjkanju.

Miha ima tudi mlajšega brata Matica, ki se letos najbolj veseli prvega razreda in svojega rojstnega dne. Njegova največja želja je, da bi se šel kopat v bazene Atlantis. Mati samohranilka mu žal te želje ne more uresničiti, saj ji na koncu meseca ne ostane niti 100 evrov za golo preživetje. Sicer se trudi, da njena sinova ne bi občutila težkih razmer, v katerih živijo, zato starejšemu plačuje treninge košarke in plavanja, ki mu osmišljajo življenje. Za šolske tabore pa si mora denar po navadi izposoditi."Za starejšega je tabor stal 100 evrov, ampak potem je potreboval še čevlje, ker so šli pozimi,"je pojasnila.

Družina sicer ne deluje kot družina v stiski, saj mati sinovoma tega ne želi kazati. Podobnih primerov je v Sloveniji ogromno, avgusta še več, je poudarila koordinatorka humanitarnih programov Zveze prijateljev mladine (ZPM) Moste Nina Facchini. "Družin, ki jih začetek šolskega leta pahne v stisko, je več, kot si mislimo," je poudarila.

Več kot 200 jih je lani potrkalo na vrata ZPM. Da bi zadostili letošnjim potrebam, bi v svojem skladišču potrebovali 430 paketov šolskih potrebščin."Otroci so najbolj veseli šolskih torb," je na koncu izpostavila Facchinijeva.