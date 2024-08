'Počutim se krivo, ker sta starša ob nakupu potrebščin zelo zaskrbljena'

V humanitarni organizaciji Zveza Anita Ogulin in ZPM so starše vprašali, kako nanje vplivajo stroški šolskih potrebščin. "Čeprav poskušam skrivati stisko nakupa šolskih potrebščin pred otroki, smo se doma pogovarjali o tem, kako drage so šolske potrebščine, saj svojim otrokom nisem zmogla kupiti želenih šolskih potrebščin," je povedala ena od mam, ki je dodala, da šolske potrebščine večinoma kupuje na obroke.

Tudi ena od učenk je povedala, da se je že zgodilo, da so imeli starši težave pri nakupu šolskih potrebščin. "Bila sem pod stresom in počutila sem se nekoristno, saj nisem vedela, kako pomagati. Opazila sem tudi, da nekaterih delovnih zvezkov sploh ne uporabljamo," je povedala.

Čeprav si marsikateri starš želi, da otroci stiske sploh ne bi opazili, se je žal večkrat še predobro zavedajo. Številne finančna situacija družine tudi močno bremeni. "Velikokrat mi je neprijetno, ko v šoli vidim, kakšna je cena kakšne potrebščine in moram to povedati staršem," je povedal eden od dijakov.

Še ena od mam je povedala, da se njeni otroci zavedajo, da jim ne more kupiti vseh šolskih potrebščin in da prav zato skušajo še toliko bolj skrbeti za stvari, da jih lahko uporabijo še kakšno leto dlje. "Velikokrat mi povejo, da določenih stvari potem sploh niso uporabljali, npr. dodatne opreme, delovnih zvezkov, pripomočkov za ustvarjenje," je naštela.

Še ena je povedala, da ji je težko, ker ima mama težave pri nakupu potrebščin, saj ve, da se mama trudi. "Velikokrat si je izposodila denar ali pa plačevala na obroke," je povedala. Ena učenka pravi, da se večkrat počuti krivo, ker sta starša ob nakupu potrebščin zelo zaskrbljena. "Še posebej lani, ko je starejša sestra imela maturantski ples in so stroški šli v nebo. Starši je niso želeli prikrajšati za dogodek," je povedala. Tretja je povedala, da je zaradi pritiska na starše večkrat v skrbeh in jezna, ker so potrebščine tako drage.

"Se je že zgodilo, da mi starša nista mogla kupiti šolskih potrebščin in sem si določene sposodil od starejših prijateljev. Ob nakupu sem se počutil slabo, prosil sem za najcenejše stvari in nisem zahteval več," je povedal dijak. "O tem, da si šolskih potrebščin ne more privoščiti, ne govoriva. Včasih se mi zdi kot, da se je vse najslabše zgrnilo na mojo mami. Ampak, saj enkrat spet posije sonce," je bila optimistična še ena dijakinja.

"Se je zgodilo, da si mama ni mogla privoščiti in sva s prvimi meseci šole nakupili ostalo. Ali pa sem si sposojala bolj nenujne potrebščine. Ali pa sva vse kupili in je nato šlo naslednji mesec malo bolj na tesno. Počutila sem se krivo in sem ji govorila, da pol stvari niti ne potrebujem," je povedala še ena.

"Kadar je bil čas za nakup novih potrebščin, mi je bilo hudo. Mamo smo vedno spodbujali, da bo boljše in ker je bila finančno v stiski, smo ji rekli, da ne gremo v šolo v naravi. Počutil sem se slabo, ker nisem mogel sam nič pomagati. Šolske potrebščine nam je mama vedno priskrbela (ali pa ji je pomagala teta), oblačila pa je skoraj vedno kupila rabljena ali poiskala podarjena," je še ena od izpovedi deklet.