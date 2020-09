Šport kot rešilna bilka iz primeža neurejenih domačih razmer

Ob Dnevu slovenskega športa smo dobili še Botrstvo v športu. Projekt bo podpiral mlade iz socialno ogroženih okolij in vzpodbujal gibalni razvoj otrok in zdrav, aktiven način življenja.

"Šport tudi združuje in povezuje, krepi vezi in odnose med ljudmi, mladim pa začrta pot v aktivno, odgovorno in polno življenje," h gibanju poziva Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ). V letu, ko Botrstvo v Sloveniji praznuje 10 let delovanja, Slovenija pa je po neštetih uspehih športnih junakov upravičeno dobila Dan slovenskega športa, ki ga obeležujemo 23. septembra, sta Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in OKS-ZŠZ uradno ustanovila projekt, imenovan Botrstvo v športu. Že prej sta partnerja projekta Botrstvo v športu vsak po svoje skrbela za nadarjene mlade športnike, ki zaradi različnih vzrokov niso imeli dovolj sredstev za športno udejstvovanje. Botrstvo v športu bo namenjen mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let. Miroslav Cerar, legendarni slovenski telovadec projekt vidi kot pomemben dodatni steber razvoja slovenskega športa, kjer se bodo mladi lahko bolje socialno vključili v okolje ter postali zdrave in močne na življenje celostno pripravljene osebnosti. "Živimo v časih, ko marsikateri mladi športni talent, za katerega je šport pomemben del vsakdana, v primerjavi z vrstniki nima enakih možnosti za razvoj. Botrstvo v športu je projekt, ki bo skušal omiliti razlike med otroci in mladimi, ki živijo v različnih gmotnih razmerah, hkrati pa bomo pozorni tudi na to, da skušamo možnost za ukvarjanje s športom zagotoviti čim več posameznicam in posameznikom iz šibkejših okolij."

icon-expand Projekt Botrstvo v športu bo pomagalo mladim športnikom iz socialno ogroženih družin. FOTO: ZPM Moste-Polje

Vsak otrok naj uživa otroštvo Podporniki so si enotni, da je otrokom potrebno omogočiti čim več gibanja, da skozi igro razvijajo gibalne sposobnosti in postopoma osvajajo športno aktivnost kot trajno vrednoto, ki jim bodo pomagali ohranjati zdravje, dobro kondicijo in pozitiven pogled na svet. "Če starši iz kakršnega koli razloga ne zmorejo otroku ponuditi celostnega razvoja, smo mu kot posamezniki in kot družba dolžni pomagati, tudi tako, da zmanjšamo prekletstvo tako imenovanih »socialnih škarij," dodaja profesor Gregor Starc s Fakultetet za šport. Nesprejemanje in etiketiranje tistih, ki imajo manj kot drugi, je danes zelo pereč problem. V Sloveniji po lanskih podatkih kar 41.000 otrok živi pod pragom tveganja revščine. »Naše izkušnje kažejo, da revščina močno vpliva na otrokov razvoj, praviloma imajo ti otroci tudi nižji učni uspeh, saj so preobremenjeni z eksistenčnimi problemi preživetja družine. Pogosto smo priča zgodbam, v katerih otroci pred starši skrivajo položnice za plačljive dejavnosti, kot so izleti. Pri tem so prikrajšani za izkušnje in se izgubljajo v občutkih sramu,« je povedala Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje. Milena Štular, ustanoviteljica programa Botrstvo meni, da bi težavo lahko sistemsko rešili, da bi otrokom, ki si ne morejo privoščiti plačljivih izletov in šol v naravi pomagale šole.

icon-expand Podporniki projekta so enotni, da je potrebno otrokom omogočiti čim več gibanja. FOTO: ZPM Moste-Polje