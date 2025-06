Sredi noči je spakirala in z otroki zapustila nasilnega moža

Da bi otrokoma lahko ponudila vsaj poletni izlet na morje in kakšno drobno doživetje, si je poleg redne zaposlitve v trgovini našla še popoldansko delo med tednom in vikendi, ko otroka nista pri njej. Zdaj domov, v prazno stanovanje, vsak dan prihaja izčrpana, naprej pa jo žene le tiho upanje, da jim bo sčasoma lažje.

Ker sodišče še ni določilo skrbništva, morata otroka še vedno ohranjati stike z očetom. Ta nad otrokoma ni nikoli dvignil roke, ampak z njima manipulira in ju obrača proti mami. "Kadar sta pri njemu, ne delata za šolo, večino časa jima pusti preždeti pred ekrani," mi skrušeno zaupa. Sama doma postavlja meje, zmanjšuje čas pred zasloni in zahteva domače naloge. "Potem pa me vseeno kličejo v šolo in pravijo, da sta brez nalog in da morata popraviti ocene pri določenih predmetih. Sploh ne vem, kako naj naredim red in neko zdravo, stabilno okolje," prizna.

Tiha tekma med staršema ima močan vpliv na vse: "Že tako imam veliko težav, problemov, potem pa še vse to nesodelovanje z njegove strani. Otroka pa izkoriščata prostor, kjer jima je dovoljeno več." Tako vse pogosteje ob koncu tedna raje izbereta očetovo brezbrižnost, kar mamo seveda zelo boli.